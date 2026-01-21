Dieta carnivoră a câștigat rapid popularitate în ultimii ani, mai ales în mediul online, arată verywellhealth.com. Susținătorii ei promit scăderea glicemiei, pierdere rapidă în greutate și o stare generală mai bună. Însă în ciuda acestor afirmații, dovezile științifice solide sunt limitate, iar specialiștii atrag atenția asupra riscurilor. Dieta presupune consumul exclusiv de alimente de origine animală. Carnea, ouăle, lactatele și produsele derivate sunt singurele permise. Orice aliment vegetal este eliminat complet.

Unul dintre principalele argumente în favoarea dietei carnivore este impactul asupra glicemiei. Fiind o dietă fără carbohidrați, aceasta poate duce la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Pentru persoanele cu diabet de tip 2 sau hiperglicemie, acest efect poate părea benefic.

Cercetările arată că dietele sărace în carbohidrați pot ajuta la controlul glicemiei. Carbohidrații au cel mai mare impact asupra creșterii zahărului din sânge, comparativ cu proteinele și grăsimile. Totuși, lipsesc date clare despre efectele pe termen lung ale unei diete exclusiv animale.

Există și ipoteza că dieta carnivoră ar putea îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Unele studii indică faptul că reducerea carbohidraților poate crește anumiți markeri care favorizează răspunsul la insulină. Alte cercetări, însă, sugerează exact opusul, mai ales în cazul adulților sănătoși.

Aportul ridicat de proteine poate ajuta la slăbit

Dieta carnivoră este bogată în proteine. Acestea sunt esențiale pentru structura organismului și pentru numeroase funcții vitale. Alimentele de origine animală furnizează proteine complete, ușor de absorbit. Pentru majoritatea oamenilor, necesarul zilnic de proteine poate fi atins fără dificultate prin această dietă. Totuși, un aport excesiv de proteine, în lipsa altor nutrienți, poate avea efecte negative. Problemele renale, afectarea sănătății osoase și dezechilibrele metabolice sunt riscuri menționate de specialiști.

Mulți adepți ai dietei carnivore raportează pierdere rapidă în greutate. Dietele bogate în proteine pot reduce apetitul, prin scăderea nivelului hormonului foamei. Astfel, aportul caloric total poate fi mai mic. Specialiștii avertizează însă că scăderea rapidă în greutate nu este întotdeauna sănătoasă. Ritmul recomandat este de unu până la două kilograme pe lună. Pierderile accelerate pot duce la dezechilibre și la recâștigarea kilogramelor pierdute.

Posibile efecte asupra stării psihice

Susținătorii dietei afirmă că aceasta poate îmbunătăți starea de spirit. Unele analize sugerează că persoanele care consumă carne pot avea rate mai mici de anxietate și depresie. Totuși, aceste studii au limitări metodologice, iar cauzalitatea nu este clară. Există ipoteze conform cărora dietele sărace în carbohidrați pot reduce inflamația, cu efecte pozitive asupra dispoziției. În lipsa unor studii riguroase, aceste beneficii rămân, deocamdată, la nivel anecdotic.

Riscuri și efecte adverse

Dieta carnivoră nu este lipsită de riscuri. Persoanele care o urmează raportează frecvent constipație, diaree, crampe musculare, insomnie, uscăciunea pielii sau dereglări hormonale. De semna, pot apărea și greața, oboseala sau deshidratarea dacă este consumată în mod excesiv.

Conținutul ridicat de grăsimi saturate este un alt motiv de îngrijorare. Consumul excesiv al acestui tip de grăsimi poate crește colesterolul și, astfel, crește și riscul de boli cardiovasculare. Specialiștii recomandă ca grăsimile saturate să nu depășească 10% din aportul caloric zilnic, fiind necesară și creșterea aportului de fibre. Necesarul de fibre și fitonutrienți este, de altfel, un alt aspect critic al dietei carnivore. Fibrele sunt esențiale pentru digestie și sănătatea intestinală, iar antioxidanții din plante lipsesc complet din această dietă, ceea ce poate crește riscul unor afecțiuni pe termen lung.

Tocmai de aceea, copiii, femeile însărcinate sau care alăptează nu ar trebui să urmeze această dietă. Persoanele cu afecțiuni renale trebuie, de asemenea, să fie prudente. În absența unor dovezi clare, specialiștii nu recomandă dieta carnivoră ca tratament pentru nicio boală.

Cum se compară cu alte diete

Dieta carnivoră seamănă cu regimul ketogenic, dar este mult mai restrictivă. Dieta keto permite unele alimente vegetale, precum legumele sărace în carbohidrați. Dieta paleo este mai echilibrată și include fructe, legume și alimente neprocesate. Comparativ cu o dietă low-carb clasică, dieta carnivoră elimină complet carbohidrații. Acest lucru o face mai dificil de urmat și mai riscantă.

Dieta carnivoră promite beneficii rapide, dar vine la pachet cu incertitudini și riscuri reale. În lipsa unor studii pe termen lung, experții rămân rezervați. Orice schimbare radicală de alimentație ar trebui discutată cu un medic sau nutriționist, mai ales când exclude complet grupe întregi de alimente.