Un chec pufos cu prune, ușor de preparat, este alegerea ideală pentru un desert de sezon. Aromat, dulce-acrișor și cu ingrediente la îndemâna oricui, acest desert se pregătește rapid și aduce în casă parfumul toamnei.

Checul cu prune este o rețetă economică, gustoasă și perfectă pentru a profita de fructele de sezon. Se poate păstra proaspăt câteva zile, fiind desertul ideal pentru întreaga familie.

Chec cu prune. Ingrediente:

4 ouă

150 g zahăr

100 ml ulei

200 g făină

1 plic praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

un praf de sare

6–7 prune bine coapte

Chec cu prune. Mod de preparare: