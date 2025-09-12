Rețete

Desertul toamnei: Chec cu prune, gata în mai puțin de o oră / O rețetă economică, gustoasă și perfectă pentru a profita de fructele de sezon

Ingrid Georgescu 12 septembrie 0 comentarii
prăjitură, chec cu prune, fructe, Foto: ID 32742644 © Azurita | Dreamstime.com

Un chec pufos cu prune, ușor de preparat, este alegerea ideală pentru un desert de sezon. Aromat, dulce-acrișor și cu ingrediente la îndemâna oricui, acest desert se pregătește rapid și aduce în casă parfumul toamnei.

Checul cu prune este o rețetă economică, gustoasă și perfectă pentru a profita de fructele de sezon. Se poate păstra proaspăt câteva zile, fiind desertul ideal pentru întreaga familie.

Chec cu prune. Ingrediente:

  • 4 ouă

  • 150 g zahăr

  • 100 ml ulei

  • 200 g făină

  • 1 plic praf de copt

  • 1 linguriță esență de vanilie

  • un praf de sare

  • 6–7 prune bine coapte

Chec cu prune. Mod de preparare:

  1. Pregătirea prunelor: spală prunele, taie-le în jumătăți și scoate sâmburii.

  2. Amestecul de bază: într-un bol, bate ouăle cu zahărul și sarea până devin spumoase. Adaugă uleiul și esența de vanilie.

  3. Incorporează făina: cerne făina împreună cu praful de copt și adaugă treptat în compoziție, amestecând ușor.

  4. Montarea: toarnă aluatul într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt, apoi așază jumătățile de prune deasupra.

  5. Coacerea: pune tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și lasă 35–40 de minute, până checul devine auriu și trece testul scobitorii.

  6. Final: lasă-l să se răcească puțin, apoi pudrează cu zahăr și servește-l ca desert sau alături de cafeaua de dimineață.

, ,

By Ingrid Georgescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *