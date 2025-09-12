Un chec pufos cu prune, ușor de preparat, este alegerea ideală pentru un desert de sezon. Aromat, dulce-acrișor și cu ingrediente la îndemâna oricui, acest desert se pregătește rapid și aduce în casă parfumul toamnei.
Checul cu prune este o rețetă economică, gustoasă și perfectă pentru a profita de fructele de sezon. Se poate păstra proaspăt câteva zile, fiind desertul ideal pentru întreaga familie.
Chec cu prune. Ingrediente:
-
4 ouă
-
150 g zahăr
-
100 ml ulei
-
200 g făină
-
1 plic praf de copt
-
1 linguriță esență de vanilie
-
un praf de sare
-
6–7 prune bine coapte
Chec cu prune. Mod de preparare:
-
Pregătirea prunelor: spală prunele, taie-le în jumătăți și scoate sâmburii.
-
Amestecul de bază: într-un bol, bate ouăle cu zahărul și sarea până devin spumoase. Adaugă uleiul și esența de vanilie.
-
Incorporează făina: cerne făina împreună cu praful de copt și adaugă treptat în compoziție, amestecând ușor.
-
Montarea: toarnă aluatul într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt, apoi așază jumătățile de prune deasupra.
-
Coacerea: pune tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și lasă 35–40 de minute, până checul devine auriu și trece testul scobitorii.
-
Final: lasă-l să se răcească puțin, apoi pudrează cu zahăr și servește-l ca desert sau alături de cafeaua de dimineață.