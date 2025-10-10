Fructul de toamnă care favorizează digestia, reglează tranzitul intestinal și sprijină sănătatea microbiotei/ Recomandarea unei nutriționiste: „Dacă vrei să ameliorezi constipația, acest fruct poate fi marele tău aliat”

„Dacă vrei să ameliorezi constipația, îți recomand acest fruct de sezon care poate fi marele tău aliat și va aduce beneficii microbiotei tale intestinale”, a spus într-un video pe o rețea de socializare Júlia Farré, nutriționistă reputată, citată de La Vanguardia.

O problemă comună: constipația

Constipația este una dintre cele mai frecvente și neplăcute tulburări digestive, afectând milioane de persoane în întreaga lume.

De-a lungul timpului, s-au încercat nenumărate remedii — de la infuzii naturale și suplimente, până la diete speciale și laxative.

Totuși, nu toate metodele funcționează la fel pentru toată lumea, iar cheia se află, adesea, în alegerea alimentelor potrivite.

Alimentația, un factor esențial

În lupta împotriva constipației, alimentele bogate în fibre sunt principalii aliați.

Însă, potrivit nutriționistei Júlia Farré, există un fruct de sezon care merită un loc special în meniul de toamnă — un fruct gustos, natural și benefic pentru sănătatea digestivă.

Recomandarea Juliei Farré

Într-un videoclip publicat pe contul ei de Instagram, unde este urmărită de peste 47.000 de persoane, specialista spaniolă a explicat de ce acest fruct este ideal pentru cei care se confruntă cu probleme de tranzit intestinal.

Dacă vrei să ameliorezi constipația, îți recomand un fruct de sezon care poate fi marele tău aliat”, a spus Júlia Farré.

„Constipația afectează nu doar confortul zilnic, ci și sănătatea întregului organism.

Acest fruct este bogat în fibre solubile și insolubile, ceea ce îl face extrem de benefic pentru microbiota intestinală.

În plus, dacă îl consumi cu tot cu coajă, vei obține antocianine, compuși naturali care îi oferă culoarea sa violacee și au un puternic efect antioxidant.”

Fructul-minune: smochina

Fructul la care face referire experta este smochina — un simbol al toamnei și una dintre cele mai hrănitoare opțiuni pentru reglarea digestiei.

Smochinele se remarcă prin:

un conținut ridicat de fibre (1,7 g la 100 g de pulpă comestibilă),

un nivel crescut de apă, care ajută la hidratarea organismului,

și o cantitate mare de zaharuri naturale, care le oferă gustul dulce inconfundabil.

Totuși, din cauza conținutului ridicat de zaharuri, nu sunt recomandate în dietele de slăbire, fiind mai potrivite pentru o alimentație echilibrată și naturală.

Smochinele eco – o alegere conștientă

Júlia Farré subliniază și importanța alegerii smochinelor ecologice:

„Smochinele eco se deosebesc prin faptul că nu sunt cultivate cu pesticide sau îngrășăminte chimice de sinteză.

Ele provin din agricultură sustenabilă, care respectă mediul și promovează biodiversitatea.”

Aceste variante sunt mai sigure, mai gustoase și contribuie la o alimentație prietenoasă cu planeta.

Beneficii pentru sănătate

Consumul regulat de smochine (în cantități moderate) poate aduce multiple beneficii:

Reglează tranzitul intestinal și previn constipația

Îmbunătățesc sănătatea microbiotei intestinale

Oferă antioxidanți naturali (antocianine)

Sprijină hidratarea organismului datorită conținutului ridicat de apă

Aduc energie naturală, fiind o gustare excelentă între mese

Concluzie: un aliat dulce pentru un intestin fericit

Smochina este, fără îndoială, fructul toamnei care îmbină gustul plăcut cu beneficii reale pentru sănătate.

Datorită conținutului său bogat în fibre, antioxidanți și apă, reprezintă o alegere excelentă pentru oricine dorește să combată constipația într-un mod natural și să își protejeze microbiota intestinală.

Atenție, însă! Nu este indicată în diete hipocalorice, datorită conținutului ridicat de zahăr.