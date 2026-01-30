București, anul 1990. Zorii capitalismului. Imediat după Revoluție, un tânăr, pasionat de calculatoare, se înscrie la Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret”. În ultimul an de studii universitare, în loc să se pregătească de susținerea licenței, ia o decizie neașteptată.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cei apropiați l-au privit cu scepticism. La acel moment avea doar 21 de ani, iar sectorul privat era încă într-o fază incipientă în România. Erau ani în care economia era controlată mai ales de stat, iar orice tentativă privată avea șanse mici de reușită din cauza devalorizării bruște a leului și a hiper-inflației.

Scepticii nu aveau să știe că Bogdan Irina va ajunge proprietarul brandului „Il Tacchino”, o investiție de peste un milion de euro, cu restaurante în centrul Bucureștiului, la Piața Victoriei și în comuna ilfoveană Corbeanca, recunoscută pentru oamenii bogați care trăiesc în ea.

Citește materialul complet pe Economedia.