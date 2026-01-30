București, anul 1990. Zorii capitalismului. Imediat după Revoluție, un tânăr, pasionat de calculatoare, se înscrie la Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret”. În ultimul an de studii universitare, în loc să se pregătească de susținerea licenței, ia o decizie neașteptată.
Cei apropiați l-au privit cu scepticism. La acel moment avea doar 21 de ani, iar sectorul privat era încă într-o fază incipientă în România. Erau ani în care economia era controlată mai ales de stat, iar orice tentativă privată avea șanse mici de reușită din cauza devalorizării bruște a leului și a hiper-inflației.
Scepticii nu aveau să știe că Bogdan Irina va ajunge proprietarul brandului „Il Tacchino”, o investiție de peste un milion de euro, cu restaurante în centrul Bucureștiului, la Piața Victoriei și în comuna ilfoveană Corbeanca, recunoscută pentru oamenii bogați care trăiesc în ea.