Viața cu gust mediteraneean

Cum să transformi o gustare simplă într-un aperitiv rafinat, cu pate de ton RIO Mare

pate-ton-bruschete-rapid Sursa foto: RIO Mare

Când îți dorești o gustare rapidă, dar cu un strop de rafinament, pateurile de ton RIO Mare îți vin în ajutor. Inspirate din rețete italiene tipice, aceste pate-uri tartinabile care contin doar ton de calitate superioară și a ingrediente atent selecționate, sunt alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți sau să îți impresionezi invitații.

Gama pate este completata de cele 3 variante ambalate într-o cutie ovala prevazută cu capac pentru a o reînchide și a păstra cu ușurință la frigider 1-2 zile, produsul rămas după deschidere. Rețete simple, rustice, preparate cu ingrediente tipic italienești:

  • Pate cu Măsline: Ton de calitate superioară într-un mix delicat și delicios cu măsline savuroase.
  • Pate cu Lămâie: Ton de calitate îmbunătățit cu un strop proaspăt de suc de lămâie pentru o notă vibrantă.
  • Pate cu Ardei Roșii: Un gust dulce și delicat, perfect pentru cei care preferă aromele mai subtile.

De la micul dejun la petrecerile cu prietenii, Pate-urile RIO Mare sunt un ajutor de nădejde:

  • Întinse pe felii de pâine rustică, prăjită sau neagră.
  • Folosite pentru a crea sandvișuri uimitoare.
  • Servite pe bruschete sau crostini pentru un aperitiv elegant.
  • Pot fi folosite pentru a umple stick-uri de țelină sau pentru a asezona legumele la grătar.

Descoperă varianta ta preferată și bucură-te de gustul irezistibil al calității RIO Mare!

Recomandări rețete cu pate RIO Mare

Wrap cu pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie

wrap-pate-on-lipie-rapid-sanatos
Sursa foto: RIO Mare

Ingrediente pentru 4 persoane:

  • 230g Pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie
  • 2 wrap-uri subțiri
  • 2 roșii
  • mână de salată

Preparare

  1. Tăiați roșiile in felii subțiri. Încălziți wrap-urile într-o tigaie, puneți fiecare wrap pe o farfurie și puneți câteva felii de roșii pe wrap-uri.
  2. Întindeți un strat gros de pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie și completați cu câteva frunze de salată
  3. Rulați, tăiați wrap-urile în jumătate și serviți.

Crackers (biscuiți sărați) cu pate de ton RIO Mare cu măsline

crakers-ton-aperitiv-sarat
Sursa foto: RIO Mare

Ingrediente pentru 4 persoane:

  • 115g Pate de ton RIO Mare cu măsline
  • Biscuiții sărați / crackers preferați

Preparare

  1. Întindeți pate de ton RIO Mare cu măsline pe biscuiții sărați și serviți imediat, pentru a fi crocanți.
  2. Serviți cu o băutură reconfortantă.

Indiferent de alegerea ta, pateurile RIO Mare transformă orice gustare într-un moment de savoare autentică.

