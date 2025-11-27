Când îți dorești o gustare rapidă, dar cu un strop de rafinament, pateurile de ton RIO Mare îți vin în ajutor. Inspirate din rețete italiene tipice, aceste pate-uri tartinabile care contin doar ton de calitate superioară și a ingrediente atent selecționate, sunt alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți sau să îți impresionezi invitații.
Gama pate este completata de cele 3 variante ambalate într-o cutie ovala prevazută cu capac pentru a o reînchide și a păstra cu ușurință la frigider 1-2 zile, produsul rămas după deschidere. Rețete simple, rustice, preparate cu ingrediente tipic italienești:
- Pate cu Măsline: Ton de calitate superioară într-un mix delicat și delicios cu măsline savuroase.
- Pate cu Lămâie: Ton de calitate îmbunătățit cu un strop proaspăt de suc de lămâie pentru o notă vibrantă.
- Pate cu Ardei Roșii: Un gust dulce și delicat, perfect pentru cei care preferă aromele mai subtile.
De la micul dejun la petrecerile cu prietenii, Pate-urile RIO Mare sunt un ajutor de nădejde:
- Întinse pe felii de pâine rustică, prăjită sau neagră.
- Folosite pentru a crea sandvișuri uimitoare.
- Servite pe bruschete sau crostini pentru un aperitiv elegant.
- Pot fi folosite pentru a umple stick-uri de țelină sau pentru a asezona legumele la grătar.
Descoperă varianta ta preferată și bucură-te de gustul irezistibil al calității RIO Mare!
Recomandări rețete cu pate RIO Mare
Wrap cu pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie
Ingrediente pentru 4 persoane:
- 230g Pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie
- 2 wrap-uri subțiri
- 2 roșii
- mână de salată
Preparare
- Tăiați roșiile in felii subțiri. Încălziți wrap-urile într-o tigaie, puneți fiecare wrap pe o farfurie și puneți câteva felii de roșii pe wrap-uri.
- Întindeți un strat gros de pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie și completați cu câteva frunze de salată
- Rulați, tăiați wrap-urile în jumătate și serviți.
Crackers (biscuiți sărați) cu pate de ton RIO Mare cu măsline
Ingrediente pentru 4 persoane:
- 115g Pate de ton RIO Mare cu măsline
- Biscuiții sărați / crackers preferați
Preparare
- Întindeți pate de ton RIO Mare cu măsline pe biscuiții sărați și serviți imediat, pentru a fi crocanți.
- Serviți cu o băutură reconfortantă.
Indiferent de alegerea ta, pateurile RIO Mare transformă orice gustare într-un moment de savoare autentică.