Când îți dorești o gustare rapidă, dar cu un strop de rafinament, pateurile de ton RIO Mare îți vin în ajutor. Inspirate din rețete italiene tipice, aceste pate-uri tartinabile care contin doar ton de calitate superioară și a ingrediente atent selecționate, sunt alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți sau să îți impresionezi invitații.

Gama pate este completata de cele 3 variante ambalate într-o cutie ovala prevazută cu capac pentru a o reînchide și a păstra cu ușurință la frigider 1-2 zile, produsul rămas după deschidere. Rețete simple, rustice, preparate cu ingrediente tipic italienești:

Pate cu Măsline: Ton de calitate superioară într-un mix delicat și delicios cu măsline savuroase.

Ton de calitate superioară într-un mix delicat și delicios cu măsline savuroase. Pate cu Lămâie: Ton de calitate îmbunătățit cu un strop proaspăt de suc de lămâie pentru o notă vibrantă.

Ton de calitate îmbunătățit cu un strop proaspăt de suc de lămâie pentru o notă vibrantă. Pate cu Ardei Roșii: Un gust dulce și delicat, perfect pentru cei care preferă aromele mai subtile.

De la micul dejun la petrecerile cu prietenii, Pate-urile RIO Mare sunt un ajutor de nădejde:

Întinse pe felii de pâine rustică , prăjită sau neagră.

, prăjită sau neagră. Folosite pentru a crea sandvișuri uimitoare .

. Servite pe bruschete sau crostini pentru un aperitiv elegant.

sau pentru un aperitiv elegant. Pot fi folosite pentru a umple stick-uri de țelină sau pentru a asezona legumele la grătar.

Descoperă varianta ta preferată și bucură-te de gustul irezistibil al calității RIO Mare!

Recomandări rețete cu pate RIO Mare

Wrap cu pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie

Ingrediente pentru 4 persoane:

230g Pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie

2 wrap-uri subțiri

2 roșii

mână de salată

Preparare

Tăiați roșiile in felii subțiri. Încălziți wrap-urile într-o tigaie, puneți fiecare wrap pe o farfurie și puneți câteva felii de roșii pe wrap-uri. Întindeți un strat gros de pate de ton RIO Mare cu suc de lămâie și completați cu câteva frunze de salată Rulați, tăiați wrap-urile în jumătate și serviți.

Crackers (biscuiți sărați) cu pate de ton RIO Mare cu măsline

Ingrediente pentru 4 persoane:

115g Pate de ton RIO Mare cu măsline

Biscuiții sărați / crackers preferați

Preparare

Întindeți pate de ton RIO Mare cu măsline pe biscuiții sărați și serviți imediat, pentru a fi crocanți. Serviți cu o băutură reconfortantă.

Indiferent de alegerea ta, pateurile RIO Mare transformă orice gustare într-un moment de savoare autentică.