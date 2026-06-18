Pentru multe restaurante, succesul în livrări înseamnă standardizare. Pentru Nissara din Arad, succesul a venit din păstrarea unei identități culinare construite în jurul preparatelor gătite zilnic. Localul funcționează de peste opt ani și este construit în jurul unei idei simple: mâncarea trebuie gătită zilnic, cu ingrediente atent alese și cu preparate care se schimbă constant.

Iar când restaurantul a început să crească și în zona de livrări, provocarea a fost să păstreze aceeași libertate culinară și aceeași grijă pentru preparate. Localul colaborează cu Wolt de aproape un an, iar comenzile online generează în prezent aproximativ 25-30% din activitate.

A fost fondat de Nissara, o bucătăreasă originară din Thailanda, care continuă să lucreze în fiecare zi în bucătărie. Managerul Giuliano Scannavino, italian la origine, spune că localul funcționează mai degrabă după modelul unei mici osterii italiene decât al unui restaurant clasic orientat spre volume mari.

„Este un restaurant de familie. Proprietara gătește în fiecare zi. Noi facem bucătărie adevărată și punem accent pe experiența clientului”, explică acesta.

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Un meniu care se schimbă constant

La Nissara, meniul nu rămâne niciodată blocat într-o formulă fixă. Oferta se schimbă frecvent, iar unele preparate apar doar pentru o zi sau câteva zile, în funcție de ingredientele disponibile și de inspirație.

În restaurant pot fi găsite specialități italiene, preparate thailandeze, rețete japoneze și combinații care nu se regăsesc în meniurile obișnuite de livrare.

Livrările sunt astăzi o parte importantă din activitatea restaurantului, iar meniul disponibil în aplicații este construit astfel încât mâncarea să ajungă bine și acasă. Totuși, managerul spune că unele preparate rămân disponibile doar în local, pentru că sunt gândite pentru momentul acela scurt și important dintre bucătărie și masă, când gustul, textura și prezentarea se simt cel mai bine.

„Noi acordăm valoare bucătăriei clasice, mâncată cu timp, la masă”, spune Giuliano Scannavino. „La Wolt avem un meniu mai redus, pentru că devine complicat, dacă se livrează un tartar de ton roșu cu avocado, transportul cu bicicleta, 20 de minute”, a mai explicat el.

Chiar dacă Nissara rămâne fidelă ideii de preparate gătite zilnic și de meniu în continuă schimbare, livrările au devenit o direcție importantă pentru restaurant. Ele aduc o sursă suplimentară de venit, dar și șansa de a ajunge la oameni care, poate, nu ar fi trecut pragul localului. Din acest motiv, selecția preparatelor disponibile online este făcută cu atenție, astfel încât fiecare comandă să păstreze cât mai mult din experiența Nissara: gust, prospețime și grijă pentru detalii.

Wolt, canalul care a dus Nissara mai aproape de clienți

Deși restaurantul nu a fost construit inițial cu gândul la livrări, comenzile online au devenit treptat o parte importantă din activitatea Nissara. Primele experiențe în această zonă au început înainte de pandemie, într-o perioadă în care accentul era pus aproape exclusiv pe clienții care veneau în restaurant, iar livrările aveau mai degrabă un rol secundar.

Pandemia a schimbat însă rapid felul în care restaurantele au ajuns la clienți, iar pentru Nissara, faptul că intrase deja în zona comenzilor online s-a dovedit o decizie importantă. Restaurantul a reușit să păstreze legătura cu oamenii într-o perioadă dificilă pentru întreaga industrie HoReCa și să transforme livrările într-un canal relevant de business. În acest context, colaborarea cu platformele de delivery a devenit un sprijin important pentru creșterea restaurantului. Reprezentanții localului descriu parteneriatul drept unul reciproc avantajos, care susține dezvoltarea Nissara fără să îi dilueze identitatea culinară.

Livrările reprezintă acum aproape o treime din activitate

Comenzile online au devenit o componentă importantă a afacerii. Potrivit managerului, în prezent aproximativ 25-30% din activitate provine din livrări. Procentul este cu atât mai relevant cu cât Nissara are doar 40 de locuri și nu dispune de terasă, astfel că, în sezonul cald, livrările ajung să compenseze parțial limitările spațiului fizic. Iar această adaptare nu este una simplă: multe dintre preparatele restaurantului necesită o prezentare atentă și sunt mai dificil de pregătit pentru transport fără a pierde din experiența culinară.

Pentru a răspunde cererii, restaurantul a dezvoltat un meniu dedicat livrărilor, ușor diferit de cel servit în local. Dar, pentru a păstra spiritului restaurantului și acesta se schimbă periodic și include preparate inspirate din bucătăriile asiatică și italiană.

Povestea restaurantului Nissara reflectă o transformare mai amplă a pieței românești. Potrivit unei analize realizate de PwC, ecosistemul serviciilor de livrare rapidă din România a ajuns la aproximativ 4,8 miliarde de lei în 2023. Același studiu arată că sectorul a susținut aproximativ 41.000 de locuri de muncă și a generat o contribuție totală de aproape 2,9 miliarde de lei la economia națională.

Pentru restaurantele independente, platformele de livrare au devenit în ultimii ani un canal important de acces către clienți. În cazul Nissara, acestea au oferit posibilitatea extinderii bazei de consumatori fără schimbarea conceptului care a consacrat localul.

„Noi vrem să oferim ceva diferit. Nu doar preparate rapide, ci mâncare gătită, făcută cu atenție”, spune managerul restaurantului.

După mai bine de opt ani de activitate, Nissara continuă să funcționeze după aceeași filozofie: mâncare pregătită zilnic, cu atenție la gust, ingrediente și prezentare. Livrările au devenit o extensie naturală a acestei experiențe, oferind restaurantului posibilitatea de a ajunge mai aproape de clienți și în afara spațiului fizic al localului. Iar în contextul în care Wolt marchează un an de activitate în România, povestea Nissara arată cum platforma poate susține restaurantele locale să crească, să fie descoperite de mai mulți consumatori și să își păstreze, în același timp, specificul culinar.