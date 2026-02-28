Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post/ Săptămâna 2-8 martie

28 feb. 2026, Meniul săptămânii
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post/ Săptămâna 2-8 martie
Foto: Envato

Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Deja începem să ne gândim la primăvară, la verdețuri și trufandale, chiar dacă prețurile ne sperie. Avem și mâncare de dulce și de post, pentru că suntem în Postul Paștelui. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 2 martie

Pentru micul dejun întindeți pe o felie de pâine brânză cottage, câteva felii de avocado și câteva de roșii. Deasupra puneți puțin ulei de măsline sau chiar câteva măsline. La prânz luam la pachet un hamburger gata preparat doar să-l încălzim și să-l asamblăm. Dacă țineți post faceți niște mici de năut. Pentru cină băgăm în cuptor o tavă mare cartofi normali și dulci precum și alte legume cu care ne putem delecta. Le așezăm peste un platou cu hummus și le consumăm împreună.

Marți 3 martie

Un breakfast cu o porție de ovăz înmuiat în lapte nomal sau vegetal de cu seară, nuci, fructe uscate și de sezon. Pentru prânz facem o tocană de legume, gen ghiveci călugăresc, având grijă să punem și leguminoase sau tofu. Și pe seară preparăm rapid foietaje cu aluat de la magazin și umpluturi diverse, sărate sau dulci, după gust.

Miercuri 4 martie

La micul dejun facem un shake cu iaurt, fructe și semințe. Dacă n-avem timp de el acasă, îl luăm într-o cană pe drumul spre birou. La prânz avem pui cu găluște un preparat gătit slow. Iar seara o supă de legume, din cea căreia i se spune „magică”, de slabit, doar că înlocuim varza cu broccoli.

Joi 5 martie

La micul dejun un preparat simplu care aduce aminte de copilăria la țară: terci de mălai cu smântână și dulceață. La masa de prânz facem chiftele de sardine sau alt pește cu piure de mazăre, iar seara „hamsii” false de ciuperci pleurotus.

Vineri 6 martie

Pentru micul dejun ouă divorțate, în mod normal un mic dejun mexican cu sosuri iuți. Dar îl adaptăm și combinăm ouăle cu sos de avocado și de roșii. La prânz servim o tocană de năut, de post, pe care o puteți transforma și în curry cu condimentele adecvate. Iar pe seară, ca în fiecare vineri, paste, de această dată, spaghetti de post cu cremă de măsline și coajă proaspătă de lămâie rasă deasupra.

Sâmbătă 7 martie

Dimineață ne punem un mic dejun cu zacuscă și ceva ciuguleli (mezeluri, brânzeturi, legume și fructe proaspete). La prânz preparăm o oală de sarmale de post, foi de varză umplute cu orez și ciuperci. Iar seara, o salată de porumb.

Duminică 8 martie

Dacă vrei un breakfast delicios și ușor de făcut, alege o frittata cu feta. La prânz punem pe masa familie un chili con carne, care să știți că are și o variantă de post. Pe seară, facem repede o supă de roșii cu burrata sau legume, dacă ținem post.

Rețetele le găsiți pe g4food.

