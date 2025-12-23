Sărbătorile sunt despre bucurie, mese bogate și timp petrecut cu cei dragi. Tot mai des însă, apare și o întrebare firească: cum putem păstra tradiția, fără să punem o presiune inutilă asupra mediului? Ce putem face astfel încât amprenta noastră asupra Pământului să nu fie una dăunătoare? Cum putem face astfel încât să avem un impact pozitiv asupra mediului în care trăim?

Un meniu de sărbători sustenabil nu înseamnă renunțare sau restricții, ci alegeri mai conștiente, care aduc beneficii atât sănătății noastre, cât și planetei. Înseamnă să alegi cu prezență, cu grijă față de resurse, atât financiare, cât și de orice altă natură.

De ce contează ce punem pe masa de sărbători

Practic, de sărbători, suntem tot noi. Noi, cu ce am învățat nou în acest an, și noi, cei care punem în aplicare valorile în care credem. Iar alimentația sănătoasă este una dintre ele. Alimentația are un impact major asupra mediului.

Producția alimentară este responsabilă de o parte semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, transportul pe distanțe lungi crește amprenta de carbon, iar produsele animale au un impact hidric și energetic mult mai mare decât cele vegetale.

Vestea bună este că schimbări mici, făcute inteligent, pot avea un efect real.

Alege produse locale și de sezon

Produsele locale:

presupun distanțe mai scurte de transport și ajung mai proaspete și mai repede pe masă;

păstrează gusturi familiare și rețete care fac parte din tradiția culinară locală;

contribuie la susținerea producătorilor autohtoni și a economiei locale;

au, în general, o amprentă de carbon mai redusă.

Exemple de produse locale de sezon, pe care merită să le pui în coșul de cumpărături: morcovi, sfeclă, țelină, păstârnac, varză, conopidă, broccoli, ceapă, usturoi, praz, mere, pere, dovleac. Sunt alimente care susțin și sănătatea microbiomului, te ajută să îți menții kilogramele în anotimpul rece și sunt slab calorice. Aceste legume sunt perfecte pentru: supe cremă, salate de iarnă, garnituri, aperitive festive.

Construiește meniul în jurul legumelor

Un meniu sustenabil nu exclude carnea, dar o repoziționează: nu mai este elementul central al fiecărei mese, ci devine una dintre componente. Știm cu toții că produsele animale sunt bogate în grăsimi și sunt greu de digerat.

Legumele au impact climatic redus, sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți, cresc sațietatea și reduc excesele calorice. Practic, putem mânca la fel de mult ca volum, dar caloriile vor fi mult mai reduse dacă mâncăm majoritar legume.

Idei simple care te vor ajuta să pui legumele în centrul fiecărei zile:

platouri de legume crude și coapte: adăugați pe platouri cât mai multă culoare;

salate calde (linte, năut, sfeclă);

supe consistente de legume: adăugați în supe sau ciorbe cât mai multe legume;

hummus, pateuri vegetale, legume umplute cu cremă de brânză, de exemplu, și nu mereu cu pateu și produse pe bază de carne.

Redu cantitatea de produse animale

Produsele de origine animală presupun, în general, un consum mai ridicat de resurse și o amprentă de carbon mai mare. Fără a exclude complet carnea din meniul de Crăciun sau Revelion, o abordare mai echilibrată — în care aceasta nu este prezentă la fiecare fel de mâncare — poate aduce beneficii atât pentru sănătate, cât și pentru mediu.

Alegeri mai responsabile pe care merită să le ai în vedere:

porții mai mici;

carne slabă (pui, curcan);

pește în loc de carne roșie;

ouă și lactate în cantități moderate.

Exemplu: În loc de mai multe feluri cu carne, include în masa festivă numai un fel principal și adaugă garnituri vegetale generoase.

Alege pește și fructe de mare din surse responsabile

Peștele are, în general, un impact mai mic decât carnea roșie, mai ales dacă este pescuit local și provine din surse certificate. Optează pentru: păstrăv, crap, hering, macrou, sardine. Peștele este bogat în omega-3, poate fi consumat mai des și este mai prietenos cu mediul.

Deserturi mai simple și mai aproape de natură

Deserturile tradiționale presupun, de multe ori, un conținut ridicat de zahăr, ingrediente ambalate excesiv sau aduse din import, dar și timp îndelungat petrecut pentru cumpărături și preparare.

O abordare mai sustenabilă înseamnă deserturi simple, bazate pe ingrediente locale și de sezon, preparate în cantități moderate. Merele coapte cu scorțișoară, perele poșate, checul cu făină și iaurt, deserturile cu fructe uscate și nuci sau prăjiturile făcute în casă sunt exemple ușor de integrat într-un meniu de Crăciun echilibrat. Chiar și un desert elegant poate fi obținut simplu, din fructe proaspete, completate cu puțină ciocolată topită.

Cumpără pe baza listei de cumpărături și gătește conștient

Un meniu sustenabil de sărbători înseamnă și:

reducerea risipei alimentare;

planificare;

porții realiste.

Sfaturi practice pe care merită să le ții minte:

fă o listă clară înainte de cumpărături;

gătește cantități de alimente adaptate numărului de persoane care vor sta în jurul mesei;

reinventează resturile și gătește cu ele supe, salate sau tartine, după ce perioada sărbătorilor se încheie.

Planificarea meselor și a cumpărăturilor, pornind de la rețete și cantități bine stabilite, poate face o diferență semnificativă atât în ceea ce privește costurile, cât și consumul de resurse, contribuind la reducerea risipei alimentare.

Ambalaje și transport

Alege produse vrac, evită ambalajele inutile, folosește sacoșe reutilizabile, depozitează corect mâncarea pentru a reduce risipa.

Un Crăciun mai responsabil începe cu alegeri simple, care merită făcute zi de zi

Un meniu de Crăciun sustenabil pune accent pe produsele locale și de sezon, conține preponderent legume și produse vegetale, reduce risipa alimentară și susține atât sănătatea ta, cât și a planetei. Pentru ca aceste principii să fie ușor de pus în practică, accesul la ingrediente potrivite și la soluții simple de gătit joacă un rol esențial. În acest context, Lidl promovează alegerile conștiente și sustenabile, oferind acces la produse locale, ingrediente de sezon și rețete simple, care te ajută să construiești un meniu de Crăciun echilibrat, gustos și prietenos cu mediul. Alegerea atentă a fiecărui ingredient poate avea un impact surprinzător de mare, atât asupra sănătății tale, cât și asupra planetei.