O afacere pornită de la zero în primii ani de după Revoluție a reușit să aducă rețetele tradiționale din gospodăriile Olteniei de sub munte direct pe rafturile magazinelor și în atenția consumatorilor europeni. Avi-Giis, businessul de familie controlat de Aurel Simion, fondator și director general, a transformat un obicei local, realizarea cârnaților tăiați la topor, într-un produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP) la nivelul Uniunii Europene.

Povestea a început în 1990 cu activități în zootehnie și creșterea animalelor, transformându-se în societate comercială în 1991. La început, fondatorii au fost de toate: muncitori, paznici, măcelari și tranșatori. Deși inițial activitatea de bază includea abatorizarea și tranșarea cărnii, aderarea României la Uniunea Europeană a adus norme mult mai stricte. Compania a ales atunci o restrângere asumată a activității, renunțând la abatorizare pentru a se concentra exclusiv pe producția de mezeluri și preparate tradiționale.

Producție lentă, opusă logicii industriale

Spre deosebire de marile fabrici axate pe volum și uniformizare, procesul de producție al brandului „Ca Altădată” păstrează etape care necesită timp și manoperă, precum sărarea, maturarea, zvântarea și afumarea exclusiv cu lemn de fag. „La noi produsul cere timp, supraveghere și manoperă multă. În cazul produselor tradiționale, omul încă are un rol esențial. Nu poți scoate complet mâna omului din proces, pentru că acolo se pierde tocmai diferența”, explică directorul general Aurel Simion.

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Gama de produse este definită de rețete specifice zonei rurale din Vâlcea. În portofoliul companiei se regăsesc Cârnații din topor din Vâlcea, produs certificat IGP; carnea la garniță; mușchiul perpelit; slănina usturoiată; cârnații cu ambâț; toba „Ca Altădată”; lebărul „Ca Altădată” și salamul de vară uscat. Materia primă provine în totalitate de la producători și parteneri români, selectați pentru a asigura controlul calității și legătura reală cu locul de origine al produselor.

Recunoașterea europeană pentru Cârnații din topor de la „Ca Altădată”

În noiembrie 2025, Ministerul Agriculturii a anunțat înregistrarea oficială a „Cârnaților din topor din Vâlcea” ca al XV-lea produs românesc recunoscut la nivel european cu statutul de Indicație Geografică Protejată (IGP).

Specificul acestui produs este controlat printr-un caiet de sarcini strict. Rețeta presupune utilizarea cărnii de porc într-o proporție de aproximativ 80% carne și 20% grăsime, mărunțirea acesteia cu toporul, folosirea sării de la Ocnele Mari, condimente naturale și afumarea cu lemn de fag. „Recunoașterea europeană este o bucurie, dar este și o obligație. Nu mai reprezinți doar firma ta, reprezinți o zonă, o rețetă, o reputație, o țară”, afirmă fondatorul Avi-Giis.

Businessul „Ca Altădată” în cifre: Afaceri de peste 20 de milioane de lei

Avi-Giis își dezvoltă activitatea printr-un model de creștere prudentă, bazat pe reinvestirea profitului, credite bancare și implementarea a trei proiecte cu fonduri europene derulate între 2006 și 2020, cu o valoare totală de aproximativ 600.000 de euro.

În anul 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 20,7 milioane de lei. Pentru anul 2026, managementul estimează o creștere moderată a cifrei de afaceri, situată între 5% și 10%. Dezvoltarea tehnologică rămâne o prioritate, astfel că în cursul anului 2025 au fost realizate investiții de peste 1,9 milioane de lei, direcționate către îmbunătățirea proceselor din fabrică. În prezent, întreaga structură de producție și distribuție este susținută de o echipă formată din 30 de angajați.

Canalele de vânzare și presiunea prețului

Produsele ajung la consumatori printr-un sistem mixt, care include retailul modern, rețeaua de magazine proprii, comerțul tradițional, segmentul HoReCa și vânzările online. Strategia de distribuție mizează și pe dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, care permit produsului să ajungă direct de la producător la consumator, reducând intermediarii.

Într-o piață dominată de volum și de criteriul celui mai mic preț, provocarea principală rămâne educarea publicului. Targetul este reprezentat de consumatorii atenți la etichetă, care aleg să cumpere mai puțin, dar caută gustul autentic și trasabilitatea ingredientelor.