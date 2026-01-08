Două studii noi examinează în premieră rolul conservanților în dezvoltarea cancerului și a diabetului de tip 2. Conservanții comuni utilizați pentru a menține alimentele sigure și pentru a prelungi termenul lor de valabilitate pot fi corelați cu un risc mai ridicat de apariție a mai multor tipuri de cancer și a diabetului de tip 2, conform a două studii noi din Franța, relatează CNN.

„Acestea sunt constatări foarte importante pentru conservanții care nu sunt folosiți pe scară largă doar pe piețele franceză și europeană, ci și în Statele Unite”, a declarat autorul principal Mathilde Touvier, cercetător principal al studiului NutriNet-Santé utilizat pentru a efectua cercetarea.

Studiul NutriNet-Santé, care a început în 2009, compară rapoartele online a peste 170.000 de participanți privind dieta și stilul de viață cu datele lor medicale stocate în sistemul național de sănătate francez.

„Acestea sunt primele două studii din lume care investighează asocierile dintre expunerea la acești aditivi alimentari și cancer și diabetul de tip 2”, a declarat Touvier, care este și director de cercetare la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța, la Paris, „și, prin urmare, trebuie să fim foarte prudenți în privința mesajului. Evident, rezultatele trebuie confirmate.”

În ciuda acestor avertismente, „îngrijorarea ridicată cu privire la conservanți este un motiv în plus printre multe altele pentru a sublinia importanța pentru sănătatea personală și publică a alimentelor proaspete, integrale, procesate minim, în principal plante”, a declarat Dr. David Katz.

Katz, care nu a fost implicat în studiu, este specialist în medicină preventivă și a stilului de viață, care a fondat organizația nonprofit True Health Initiative, o coaliție globală de experți dedicată medicinei stilului de viață bazate pe dovezi.

Cancerul și conservanții

Studiul despre cancer, publicat miercuri în The BMJ, a examinat îndeaproape impactul a 58 de conservanți asupra a aproximativ 105.000 de persoane care nu sufereau de cancer în 2009 și care au fost urmărite timp de până la 14 ani. Au fost incluse doar persoanele care au completat chestionare alimentare frecvente de 24 de ore, specifice anumitor mărci. Persoanele care au mâncat cele mai multe alimente cu adaos de conservanți au fost comparate cu cele care au mâncat cel mai puțin.

Cercetătorii au analizat în profunzime 17 conservanți consumați de cel puțin 10% dintre participanți și au descoperit că 11 dintre aceștia nu aveau nicio legătură cu cancerul. Cu toate acestea, cei șase care au fost corelați cu cancerul sunt considerați GRAS, sau „recunoscuți în general ca fiind siguri” în alimente de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA). Aceștia includ nitritul de sodiu, azotatul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic.

Nitritul de sodiu folosit în mezeluri, asociat cu un risc mai mare de cancer de prostată

Nitritul de sodiu, o sare chimică folosită în mod obișnuit în cărnurile procesate, cum ar fi slănina, șunca și mezelurile, a fost asociat cu o creștere de 32% a riscului de cancer de prostată. Rudele sale, azotatul de potasiu, a fost asociat cu un risc cu 22% mai mare de cancer de sân și o creștere de 13% a tuturor tipurilor de cancer. Organizația Mondială a Sănătății consideră de mult timp carnea procesată ca fiind un cancerigen, cu o legătură directă cu cancerul de colon.

Sorbatul de potasiu și metabisulfitul de potasiu, folosite în panificație, industria laptelui, respectiv a vinului, asociate cu cancerul mamar

Sorbații, în special sorbatul de potasiu, au fost asociați cu un risc cu 26% mai mare pentru cancerul de sân și o creștere de 14% a tuturor tipurilor de cancer. Aceste săruri solubile în apă sunt utilizate în vin, produse de panificație, brânzeturi și sosuri pentru a preveni mucegaiurile, drojdiile și unele bacterii.

Metabisulfitul de potasiu, adesea folosit în vinificație și fabricarea berii, a fost asociat cu o creștere de 20% a cancerului de sân și un risc cu 11% mai mare de toate tipurile de cancer, conform studiului.

Acetații, care provin din fermentația naturală și sunt utilizați în alimente precum carnea, sosurile, pâinea și brânza, au fost corelați cu un risc cu 25% mai mare de cancer de sân și o creștere de 15% a cancerului în general. Acidul acetic, ingredientul principal din oțet, a fost asociat cu o creștere de 12% a riscului pentru toate tipurile de cancer, a constatat studiul.

Conservanții proveniți din surse naturale pot prezenta și ei riscuri, dacă sunt folosiți ca aditivi

Au fost studiate și alte tipuri de conservanți — antioxidanți precum vitamina C, vitamina E, extracte de plante precum rozmarinul și conservanți sintetici precum hidroxianisolul butilat. Deși acești conservanți mai „naturali” sunt adesea corelați cu un risc mai scăzut de cancer atunci când sunt consumați ca alimente integrale, ei pot fi dăunători atunci când sunt utilizați ca aditivi, a spus Touvier.

„Ipoteza aici este că atunci când izolezi o substanță din matricea sa originală a unui fruct sau a unei legume întregi, acțiunea asupra sănătății noastre poate fi diferită în funcție de modul în care microbiota noastră intestinală o va digera”, a spus ea.

Doar doi conservanți antioxidanți au fost corelați cu cancerul, a constatat studiul. Eritorbatul de sodiu și alți eritorbați, care sunt produși din zaharuri fermentate, au fost asociați cu o incidență cu 21% mai mare a cancerului de sân și o creștere de 12% a cancerului în general.

Eritorbații sunt utilizați pentru a preveni decolorarea și alterarea în carnea de pasăre, băuturile răcoritoare și produsele de panificație, pentru a numi doar câteva. Eritorbatul de sodiu este adesea folosit în cărnurile procesate pentru a accelera procesul de maturare.

Metodologia studiului

Studiile observaționale sunt supuse erorilor din cauza lipsei de control asupra variabilelor care ar putea influența, de asemenea, rezultatele. Cu toate acestea, un punct forte major al acestui studiu a fost capacitatea sa de a ajusta conservanții din surse naturale și alți aditivi alimentari, precum și „evaluarea detaliată a aportului de conservanți, prin înregistrări dietetice repetate de 24 de ore”, conform unui editorial publicat împreună cu studiul.

„Ne-am uitat, de asemenea, la ceea ce au publicat colegii despre impactul acestor substanțe chimice conservante asupra modelelor animale, modelelor celulare, microbiotei intestinale, stresului oxidativ și proceselor inflamatorii care pot explica ceea ce observăm”, a spus Touvier.

În plus, ambele studii au controlat factori de confuzie precum activitatea fizică, tutunul, consumul de alcool, utilizarea medicamentelor și factorii stilului de viață, a spus Touvier.

„Constatarea că anumite clase specifice de conservanți sunt asociate cu un risc crescut de anumite tipuri de cancer a fost robustă la toate aceste ajustări, indicând faptul că este o problemă care merită respect și necesită cercetări suplimentare”, a declarat Katz.

Diabetul de tip 2 și conservanții

Studiul despre diabetul de tip 2, publicat miercuri în jurnalul Nature Communications, a examinat rolul conservanților și riscul potențial de diabet de tip 2 la aproape 109.000 dintre participanții NutriNet-Santé care nu aveau boala la începutul studiului.

Doisprezece dintre cei 17 conservanți examinați de cercetători au fost corelați cu un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 la persoanele care au consumat cele mai ridicate niveluri.

Cinci din conservanții cu risc tumoral prezintă și risc de diabet tip 2

Cinci dintre aceiași conservanți care au cauzat cancer — sorbatul de potasiu, metabisulfitul de potasiu, nitritul de sodiu, acidul acetic și acetatul de sodiu — au crescut, de asemenea, riscul de a dezvolta diabet de tip 2. În acest caz, probabilitatea a crescut cu 49%, conform cercetării.

Un al șaselea conservant — propionatul de calciu — a fost, de asemenea, conectat. Este o pudră albă folosită pentru a opri mucegaiul și creșterea bacteriană.

În acest studiu despre diabetul de tip 2, mai mult de doi aditivi antioxidanți au crescut riscul. Aditivi care au crescut riscul cu 42% au inclus alfa-tocoferolul, cea mai biodisponibilă formă a vitaminei E; ascorbatul de sodiu, care este o formă tamponată de vitamina C și sodiu; extractele de rozmarin; eritorbatul de sodiu, produs din zahăr fermentat; acidul fosforic, un conservant în băuturile carbogazoase, cărnurile procesate, brânzeturile și alte alimente; și acidul citric, un potențator de aromă, conservant și regulator de pH fără valoare nutrițională semnificativă.

Deoarece aceste două studii sunt primele care examinează rolul conservanților în dezvoltarea cancerului și a diabetului de tip 2, vor fi necesare mult mai multe cercetări pentru a confirma și extinde descoperirile, a declarat Anaïs Hasenböhler, primul autor al ambelor studii, care este doctorand în Echipa de Cercetare în Epidemiologie Nutrițională de la Universitatea Sorbonne Paris Nord.

Cu toate acestea, a adăugat Hasenböhler într-o declarație, „Aceste date noi se adaugă altora în favoarea unei reevaluări a reglementărilor care guvernează utilizarea generală a aditivilor alimentari de către industria alimentară, în vederea îmbunătățirii protecției consumatorilor”.