Compania de brânzeturi De Colţeşti estimează afaceri de 30 milioane de lei în acest an

Compania din judeţul Alba care comercializează brânzeturi sub brandul De Colţeşti (Torockoi) estimează pentru 2026 o cifră de afaceri de 30 milioane de lei, cu aproximativ 12% mai mare faţă de 2024, transmite Agerpres.

“În 2026, rămânem pragmatici, investim prudent şi ne dorim o consolidare a relaţiilor cu băcăniile, magazinele premium şi restaurantele care valorifică brânzeturile locale în meniuri.

În ultimii ani, am investit aproximativ 3,5 milioane de euro în fabrica din Colţeşti. Astfel de investiţii au fost necesare şi strategice, cu un focus clar pe un depozit de maturare modern, care permite maturarea a 300 de tone de brânză.

În cei peste 30 de ani de activitate, am evoluat încet, dar constant: de la o fabrică de familie care îşi dorea valorificarea laptelui proaspăt local, la o fabrică în care atenţia la detalii, dorinţa de a păstra gustul şi inovaţia au fost reperele noastre.

În tot acest timp, am crescut sănătos, fără să facem salturi care să ne destabilizeze. Am greşit, am fost dezamăgiţi, dar am învăţat mult şi am schimbat lucrurile, fără să facem rabat de la gustul adevărat al brânzeturilor. În prezent, avem aproape 70 de angajaţi, însă colaborăm şi cu specialişti externi”, a afirmat Robert Szakacs, administratorul afacerii De Colţeşti (Torockoi).

Compania a fost fondată în 1994, având fabrica în satul Colţeşti (comuna Rimetea), judeţul Alba. Afacerea este la a doua generaţie şi a evoluat de la o mică afacere de familie la o fabrică reper pentru piaţa românească de brânzeturi maturate. În fabrică, se procesează zilnic aproximativ 25.000-30.000 de litri de lapte, echivalentul a 60-80 de tone de produse pe lună.

Produsele De Colţeşti sunt prezente în comerţul tradiţional, în magazine specializate şi în băcănii, precum şi în reţele de retail. Brandul operează, de asemenea, un magazin online B2C şi un punct ambulant de vânzare la Conacul Secuiesc.

De Colţeşti lucrează cu bucătari care urmăresc standarde, trasabilitate clară şi comportament previzibil la utilizare – atât la rece, cât şi la cald. În 2025, numărul partenerilor activi din HoReCa a fost de 177, distribuţie directă.