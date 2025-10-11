Ce sunt pancovele din Maramureș, desertul copilăriei / Un dulce care place tuturor, ușor de preparat

Sunt ușor de gătit, gustoase și îmi amintesc de copilărie. Când mama făcea pancove, toți copiii de pe stradă se strângeau la noi în curte. Și mama le împărțea tuturor, abia reușea să le prăjească, după cât eram noi de pofticioși.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De altfel, pancove se făceau în Maramureș – și încă se mai fac – la mesele rituale precum „Masa moșilor”, acelea în care erau onorați cei trecuți la cele veșnice sau la mesele de pomenire (pomană). Nu pentru că este un preparat precum coliva (ce se gătește doar la astfel de evenimente), ci pentru că este un dulce ușor și rapid de gătit și place tuturor.

În realitate, pancovele nu sunt altceva decât gogoși sau „crofne”, cum se numesc în Banat.

Astăzi le găsim doar la raionul cu „delicatese”, dar în trecut, orice mamă le prepara pentru a le oferi copiilor ceva dulce și rapid de făcut. Singurul lucru care întârzie prepararea lor este timpul de dospire necesar.

Mamele sau bunicile noastre nu aveau cântar de bucătărie. Măsurau, în cel mai bun caz, cu o cană, având grijă să folosească aceeași cană pentru toate ingredientele. Însă cele mai multe măsurau „la ochi” ingredientele și la frământat știau dacă mai trebuie să completeze cu făină sau iaurt, adică dacă aluatul e prea moale sau prea tare.

Ingrediente

600 g faina,

150 ml de lapte călduț

3 gălbenușuri

150 ml iaurt

2 lingurițe de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă

50 de grame de unt topit sau două de ulei

2 linguri de zahăr

1 praf de sare

Rețeta poate fi îmbunătățită cu un pliculeț de zahăr vanilat sau cu alte arome, după preferință, precum coaja de lămâie rasă sau esență de vanilie.

Cum se prepară

Se amestecă drojdia cu câteva linguri de lapte călduț și două lingurițe de zahăr. După ce se dizolvă drojdia și zahărul, se presară o lingură de făină pe deasupra și se lasă 10-15 minute, până se activează drojdia.

Făina se pune într-un vas mare, încăpător, iar la mijloc se face un loc unde se pune maiaua. Se adaugă apoi gălbenușurile, zahărul și sarea și se începe frământarea aluatului Se toarnă lapte călduț (nu fierbinte) puțin câte puțin și se frământă bine aluatul, până când devine potrivit de moale, dar să nu se lipească de vas. Se adaugă și uleiul (sau untul topit) și se mai frământă 2-3 minute, după care se lasă la dospit 45 de minute sau până își dublează volumul.

După ce a dospit, se pune pe planșa de lucru, se taie în două. Din fiecare jumătate se întinde câte o foaie, dar nu una foarte subțire. Ar trebui să aibă cam 1 cm grosime. Cu ajutorul unui pahar, care se folosește cu gura în jos, se decupează rondele, care apoi sunt prăjite în ulei încins.

Se întorc pe fiecare parte 1-2 minute sau până când se rumenesc.