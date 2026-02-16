Colagenul este cea mai întâlnită proteină din organism și una dintre piesele cheie în menținerea structurii corporale. Prezent în piele, oase, mușchi și articulații, acesta acționează ca un suport esențial pentru țesuturi, oferind rezistență și elasticitate, scrie ABC. Această proteină, prezentă în mod natural în organismul nostru, poate fi obținută atât prin alimentație, cât și prin suplimente.

Totuși, producția naturală de colagen scade odată cu trecerea anilor. Din acest motiv, acest subiect a încetat să fie unul exclusiv științific, devenind un interes comun în societate. Prezența sa în suplimente, alimente și produse cosmetice reflectă modul în care consumatorii și profesioniștii caută să îi folosească beneficiile.

Cum obținem colagen prin alimentație

Colagenul nu este produs doar de corp, ci poate fi extras și din ceea ce mâncăm. Specialiștii menționează cinci alimente bogate în această proteină (sau care ajută la sinteza ei) pe care ar trebui să le includem în dietă:

Peștele gras: Este bogat în Omega-3, care ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor. Se recomandă consumul a două porții pe săptămână.

Carnea: Oferă aminoacizi suficienți pentru ca ale noastre cartilaje și articulații să fie în stare bună. Se recomandă două sau trei porții pe săptămână.

Ouăle: Sunt bogate în proteine și nutrienți, contribuind la fortificarea masei osoase. Se recomandă consumul a două ouă pe săptămână.

Lămâia: Este plină de vitamina C, care acționează ca un antioxidant natural și stimulează producția de colagen.

Căpșunile: Aceste fructe protejează colagenul deja existent în corp și oferă numeroși antioxidanți.

O altă modalitate de a obține colagen este prin suplimente, care se prezintă sub formă de pudră, capsule sau băuturi și conțin, de regulă, colagen hidrolizat, o formă descompusă în particule mai mici, ceea ce facilitează absorbția.

Ce efecte are consumul zilnic asupra organismului

Doctorul spaniol Félix López, traumatolog specialist în medicină regenerativă, subliniază că este ideal să începem suplimentarea după vârsta de 30 de ani. „Îmbunătățește pielea și sistemul imunitar, contribuie la prevenirea ulcerelor gastrice și ajută la menținerea sub control a tensiunii arteriale”, explică acesta.

Conform unui studiu publicat în Nutrición Hospitalaria, ingestia continuă de colagen hidrolizat stimulează regenerarea țesuturilor. Rezultatele arată că acesta ajută la reducerea și prevenirea durerilor articulare, a pierderii densității osoase și a îmbătrânirii cutante. Siguranța și toleranța sa ridicată îl fac un aliat excelent pentru utilizarea pe termen lung.

La ce oră ar trebui consumat colagenul

Deși mulți se întreabă care este momentul perfect, experții spun că nu există o oră „magică”, însă anumite momente ar putea fi mai avantajoase: