Ce ingredient nu pune niciodată în guacamole un star de la Hollywood/ Faimosul sos cu origini aztece a devenit atât de popular încât se consumă în întreaga lume, iar rețeta lui este ajustată în funcție de preferințe

Sosul mexican guacamole este apreciat de oameni din întreaga lume, iar starul hollywood-ian de origine mexicană Salma Hayek Pinault spune, potrivit today.com, că este gustarea fără de care nu poate trăi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Salma dezvăluie că este foarte pretențioasă când vine vorba de guacamole-ul ei. „Îmi fac propriul guacamole și îl prepar în mai multe variante”, mărturisește ea.

„Îmi place să-l fac cu jalapeños cruzi, tocați. Pun ulei de măsline de calitate. Folosesc lămâi verzi (lime), nu lămâi galbene (lemon). Este foarte gustos cu două tipuri diferite de ardei iute, coriandru și, uneori, roșii. Uneori amestec guacamole-ul cu sos verde de tomatillo” spune ea, menționând că uneori adaugă și un praf de fulgi de chili, pentru un plus de iuțeală.

Ce ingredient nu vei găsi niciodată în preparatul de guacamole al Salmei Hayek

Starul de la Hollywood mărturisește că în orice guacamole preparat de ea nu vei găsi niciodată ceapă.

„Nu-mi place ceapa. Uneori, în loc de ceapă, pun puțin usturoi și este absolut delicios” spune Salma.

Cum se prepară faimosul sos mexican

Guacamole este un sos preparat din ingrediente simple și cu multiple beneficii nutriționale: avocado, zeamă de lămâie verde, roșii, coriandru și/sau pătrunjel, ardei iute, ceapă și, uneori, usturoi.

Fructele de avocado, bogate în vitamine, antioxidanți și minerale, trebuie să fie bine coapte.

Avocado se zdrobește și se combină cu celelalte ingrediente, pentru a obține un sos cu o consistență cremoasă și un gust acrișor și picant.

Guacamole poate fi uns pe pâine, de preferat integrală, sau servit cu tacos, burrito, quesadillas sau ca aperitiv alături de chipsuri de porumb.

Rețeta clasică mexicană poate fi adaptată în funcție de gust. Unele rețete au printre ingrediente chiar și boabe de mazăre fierte și zdrobite sau smântână.

Ca un mic secret, ar fi ideal să păstrați sâmburii de avocado și, la final, să-i adăugați în guacamole, pentru că – alături de zeama de lămâie verde – ei previn oxidarea preparatului.