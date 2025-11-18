Dacă există un fruct care se bucură de succes în orice desert datorită aromei sale exotice și a versatilității, acela este mango.

Beneficiile pentru sănătate ale consumului de mango

Mango este un fruct cu un conținut ridicat de apă și zaharuri naturale, ceea ce îl face un răsfăț ideal pentru acele momente în care poftim un dulce, fiind în același timp foarte sățios. Conține minerale, vitamine din grupele A și B, în special acid folic, și un minimum de vitamina C, carotenoizi și asigură un aport foarte bun de fibre. În plus, are compuși bioactivi valoroși, în special compuși fenolici, care îl transformă într-un antioxidant puternic.

Trei rețete simple de desert cu mango

Iată trei rețete delicioase și sănătoase pentru a ne bucura de binefacerile și gustul unui fruct de mango copt: un pandișpan pufos, un cheesecake savuros și o înghețată cremoasă care pot fi preparate în câteva minute.

1. Pandișpan cu mango

O idee delicioasă pentru pentru o gustare, un mic dejun sau un desert sănătos. Pandișpanul are o textură pufoasă și este foarte ușor de preparat.

Ingrediente:

200 de grame de mango

Două ouă

100 de grame de făină de migdale

Praf de copt.

Preparare:

Se preîncălzește cuptorul la 180°C. Se curăță mango de coajă și sâmbure, apoi pulpa se pasează fin (se poate folosi un blender vertical). Se amestecă piureul de mango cu cele două ouă până la omogenizare. Separat, se amestecă făina de migdale cu praful de copt, apoi se încorporează treptat amestecul uscat în cel umed, până când se obține un aluat uniform, fără cocoloașe. Se toarnă aluatul într-o formă de copt tapetată și se coace timp de aproximativ 20-30 de minute, sau până când trece testul scobitorii.

2. Cheesecake cu mango

O rețetă bună care se prepară rapid și cu ingrediente pe care le folosim zilnic, un desert plin de nutrienți pe care îl puteți face în câteva minute și pe care îl veți savura cu plăcere la orice oră din zi.

Ingrediente:

200 de grame de mango

100 de grame de mascarpone

100 de grame de lapte

Trei foi de gelatină neutră

Preparare:

Se pune gelatina la hidratat în apă rece. Se curăță și se pasează pulpa de mango până se obține un piure fin. Într-o cratiță mică, se încălzește laptele fără a-l lăsa să fiarbă. Se scurge bine gelatina hidratată și se dizolvă complet în laptele cald. Într-un bol, se amestecă mascarpone cu piureul de mango. Se încorporează treptat amestecul de lapte și gelatină în crema de mascarpone și mango, amestecând continuu pentru a se omogeniza. Se toarnă compoziția în forme individuale (sau într-o formă de tort mică, opțional peste un blat de biscuiți sfărâmați) și se dă la frigider pentru cel puțin 4 ore sau până când se încheagă complet.

3. Înghețată cremoasă de mango

Textura și aroma sa transformă această înghețată cremoasă de mango într-o opțiune perfectă de savurat în orice moment al anului. Deși cele vândute în supermarketuri și gelaterii sunt extrem de bune, prepararea lor acasă vă permite să creați o versiune mult mai sănătoasă, profitând de dulceața naturală a fructului fără a adăuga zaharuri suplimentare, controlând astfel cantitățile și calitatea ingredientelor.

Ingrediente:

Un mango

O lingură mare de mascarpone

Câteva picături de suc natural de lime.

Preparare:

Se taie pulpa de mango în bucăți și se congelează timp de cel puțin 4-6 ore. După ce este complet congelat, se pune mango în blender. Se adaugă mascarpone și câteva picături de suc de lime pentru a intensifica aroma. Se mixează la viteză mare, oprind aparatul și răzuind pereții vasului de câteva ori, până când se obține o textură cremoasă, similară cu cea a înghețatei moi. Se servește imediat. Dacă se dorește o textură mai fermă, se poate congela din nou pentru scurt timp.