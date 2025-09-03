Inflamația este răspunsul natural al organismului la o leziune, infecție sau stres. Practic, sistemul imunitar declanșează o reacție menită să protejeze corpul și să repare țesuturile.

Inflamație acută: apare brusc, durează puțin și e utilă. Exemple: durerea și roșeața după o tăietură sau febra cauzată de gripă.

Inflamație cronică: durează luni sau ani și poate fi dăunătoare. Exemple: obezitate, diabet, artrită, boli cardiovasculare.

Simptomele generale ale inflamației cronice: oboseală, lipsă de energie, stare de rău persistentă.

Semnale cronice ascunse: creștere în greutate inexplicabilă, digestie dificilă, dureri articulare ușoare, migrene frecvente.

Inflamația acută e utilă, inflamația cronică „tăcută” e periculoasă și se poate combate prin alimentație antiinflamatoare, mișcare și reducerea stresului.

Când vine vorba de a trece pe o alimentație antiinflamatoare, este foarte ușor să cazi în extremă. Cum facem astfel încât să știm că mâncarea din farfurie ne place ca gust, dar ne și ferește de boli sau de o stare neplăcută?

Inflamația cronică poate părea un termen abstract, dar ea stă la baza multor probleme de sănătate: dureri articulare, oboseală, risc mai mare de boli cardiovasculare sau chiar probleme digestive.

Vestea bună e că alimentația joacă un rol uriaș: anumite alimente pot reduce inflamația și pot ajuta corpul să se regenereze mai eficient. Astăzi vorbim despre trei mari categorii: pește, legume colorate și ulei de măsline.

Peștele: excelentă sursă de omega-3 pentru lupta cu inflamația

Peștii grași, cum ar fi somonul, macroul, sardinele, heringul, sunt bogați în acizi grași omega-3. Omega-3 reduce producția de molecule inflamatorii și susține sănătatea inimii și a articulațiilor.

Peștele se digeră mult mai repede decât carnea de porc, vită sau pasăre. Dacă nu am fost obișnuiți să consumăm pește în copilărie, este puțin mai greu să îl iubim la maturitate, dar totul ține de perseverență și exercițiu. Poți începe treptat cu ton sau la restaurant, apoi acasă.

Sfaturi practice

Mănâncă pește de 2–3 ori pe săptămână.

Gătește-l la grill sau la cuptor, nu prăjit.

Legumele colorate, aliatul antiinflamator

Legumele cât mai colorate, proaspete, de sezon și locale sunt esențiale.

Roșii: licopen, mai eficient cu puțin ulei de măsline.

Morcovi și ardei: beta-caroten.

Varză roșie, broccoli, conopidă, varza de Bruxelles: antociani și antioxidanți.

Spanac, kale: vitamine, minerale și fibre.

Sfaturi practice

Umple jumătate din farfurie cu legume la fiecare masă.

Consumă-le crude, la abur sau la cuptor.

Combinațiile colorate reduc inflamația și fac mesele mai atractive vizual.

Uleiul de măsline: grăsimea bună din farfuria noastră

Uleiul de măsline extravirgin este bogat în grăsimi mononesaturate și polifenoli antiinflamatori. Protejează inima, vasele de sânge și poate ajuta la reglarea glicemiei.

Sfaturi practice

Folosește-l la salate, legume coapte sau ca finishing pentru pește sau carne.

Evită prăjirea la temperaturi foarte ridicate.

Alimente de evitat

Alimente procesate, prăjite, bogate în zahăr și grăsimi trans, mezeluri, fast-food, snacks-uri, băuturi carbogazoase și alcool în exces.

Alegerile zilnice fac o diferență enormă pe termen lung. Adaugă pește de calitate, legume colorate și ulei de măsline în mesele tale și corpul tău îți va mulțumi.