În ultimul timp, iarna vine mai rar cu zăpadă, dar mai des cu tăierea porcului. În această perioadă, mai ales cu cât Crăciunul se apropie, „pomana porcului” este unul dintre cele mai râvnite preparate tradiționale românești care nu lipsește de pe mesele românilor.

Deși multe familii obișnuiesc să taie porcul în curte, mai ales dacă locuiesc la sat, trebuie menționat și faptul că sunt la fel de multe persoane care aleg să cumpere carnea de porc sau, de ce nu, să cumpere o porție de poftă de la târgul de Crăciun atunci când îl vizitează.

100 de grame de „pomana porcului” la 15 lei

Unul dintre cele mai căutate târguri de Crăciun, cel din Craiova, are preparate tradiționale de iarnă precum „pomana porcului”. La acest târg, 100 de grame de pomană a porcului costă 15 lei.

Prețul reflectă cererea mare pentru acest preparat specific sezonului rece, mai ales în perioada sărbătorilor, când mâncarea tradițională este vedeta târgului.