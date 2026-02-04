Cârnații de Pleșcoi, incluși pe locul 7 în clasamentul TasteAtlas

Cârnații de Pleșcoi, unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale românești, au fost incluși pe locul 7 într-un clasament realizat de TasteAtlas, ghid internațional dedicat gastronomiei locale din întreaga lume.

Potrivit descrierii TasteAtlas, cârnații de Pleșcoi sunt cârnați românești populari, preparați din carne de oaie, cu ardei iute și usturoi, după o rețetă tradițională. Producția este legată direct de satul Pleșcoi și comuna Berca, din județul Buzău, unde prepararea lor se face, în multe cazuri, încă în gospodării, respectând metodele vechi de afumare și uscare.

Cârnații de Pleșcoi sunt menționați și ca fiind printre primele produse românești care urmează să facă parte din lista Uniunii Europene a produselor tradiționale certificate. În prezent, majoritatea producătorilor nu dețin licențe oficiale de producție, motiv pentru care cârnații sunt disponibili în cantități mici, cumpărați direct de la producători locali. O parte dintre producătorii autorizați s-au asociat în cadrul Asociației Producătorilor de Cârnați de Pleșcoi, cu obiectivul de a promova produsul și de a-l distribui la nivel european.

Includerea în clasamentul TasteAtlas plasează cârnații de Pleșcoi într-un context gastronomic internațional, alături de alte specialități emblematice. Platforma descrie cârnații ca rezultat al unei tradiții culinare vechi, în care conservarea cărnii a evoluat de la o soluție practică, dictată de anotimpuri, la un produs cu valoare gastronomică distinctă.

De la cârnați afumați lent, specifici Europei Centrale, până la variante intens condimentate din Africa de Nord sau sudul Europei, fiecare tip reflectă ingredientele, clima și obiceiurile locului de origine.