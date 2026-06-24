„Capitala aurului roșu” din Europa / Localitatea unde zmeura susține economia a mii de familii

Un mic oraș din vestul Serbiei a reușit să își construiască o reputație internațională datorită unui singur produs agricol: zmeura. Este vorba despre Arilje, o localitate cu aproximativ 17.000 de locuitori, considerată de mulți „capitala zmeurei” din Serbia și unul dintre cele mai importante centre de producție pentru acest fruct la nivel european, potrivit Mediafax.

Potrivit publicației The Independent, citată de Mediafax, fructele cultivate aici ajung pe piețe din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite și Japonia. Serbia se menține constant în topul exportatorilor mondiali de zmeură, iar Arilje contribuie semnificativ la această performanță.

Condiții ideale pentru cultivarea zmeurei

Regiunea este cunoscută pentru relieful său deluros și pentru condițiile climatice favorabile culturilor de zmeură. Fermierii locali susțin că aroma și calitatea fructelor sunt rezultatul unei combinații între sol, climă și metodele tradiționale de cultivare.

Multe dintre plantații sunt întreținute manual, iar recoltarea se face fără utilaje. Producătorii afirmă că folosesc cât mai puține substanțe chimice, pentru a păstra caracteristicile naturale ale fructelor.

O plantație de zmeură are nevoie de aproximativ doi ani pentru a ajunge la maturitate și pentru a produce la capacitate maximă, iar în tot acest timp culturile necesită îngrijire atentă și investiții constante.

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O tradiție transmisă din generație în generație

Pentru numeroase familii din Arilje, cultivarea zmeurei reprezintă principala sursă de venit. Afacerile agricole sunt adesea moștenite din generație în generație și continuă să fie administrate în cadrul familiei.

Localitatea este responsabilă pentru aproximativ 20% din exporturile totale de zmeură ale Serbiei. În anii cu producții bune, plantațiile din zonă livrează între 15.000 și 20.000 de tone de fructe.

În perioada recoltării, fermierii angajează muncitori sezonieri, mulți dintre aceștia venind din alte regiuni ale Serbiei. Există și lucrători care sosesc din străinătate pentru a participa la campaniile agricole.

Aproape toată producția ajunge peste granițe

Aproximativ 90% din zmeura produsă în Serbia este congelată și exportată către piețele externe. Fructele sunt folosite ulterior în industria alimentară pentru fabricarea iaurturilor, gemurilor, deserturilor, produselor de patiserie și a altor preparate.

Doar o parte redusă din recoltă este comercializată ca fruct proaspăt sau este procesată local sub formă de sucuri și alte produse alimentare.

Schimbările climatice pun presiune pe producători

În ultimii ani, fermierii din Arilje s-au confruntat cu tot mai multe provocări. Schimbările climatice, perioadele de secetă și fenomenele meteorologice extreme afectează productivitatea culturilor și cresc riscurile pentru agricultori.

Estimările pentru acest an arată că recolta ar putea fi cu 20-30% mai mică decât într-un sezon obișnuit, după efectele secetei care a afectat regiunea în anul precedent.

Pe lângă problemele climatice, cultivatorii reclamă și lipsa unor prețuri predictibile pentru producția lor. Aceștia susțin că, în anumite sezoane, prețurile oferite de cumpărători nu reușesc să acopere costurile de producție.

Nemulțumirile au generat în trecut proteste ale fermierilor, care solicită măsuri menite să aducă mai multă stabilitate unui sector considerat esențial pentru agricultura și economia Serbiei.