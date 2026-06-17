Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor a anunțat oficial, miercuri, că pe teritoriul județului nu mai există niciun focar activ de pestă porcină africană (PPA). Această bornă importantă pentru zootehnia locală vine după o perioadă lungă de restricții și monitorizări stricte, notează Agerpres.
Conform autorităților veterinare, ultimele două focare active din județ, localizate în Șimian și Suplacu de Barcău, au fost asanate complet în cursul lunii mai, moment în care au fost ridicate și măsurile restrictive impuse fermierilor din zonele respective.
Pentru a se asigura că virusul nu mai circulă, inspectorii DSVSA Bihor au menținut o supraveghere virusologică extrem de riguroasă în teritoriu. În acest sens, medicii veterinari au prelevat și analizat probe de la:
191 de porci domestici din gospodării și ferme;
199 de mistreți de pe fondurile de vânătoare.
În urma testărilor, în ultima perioadă nu au mai fost depistate cazuri noi de îmbolnăvire în rândul populației de suine.
Pe lângă gestionarea epidemiei, inspectorii DSVSA Bihor au desfășurat o activitate intensă de control pe parcursul lunii mai 2026, verificând atât siguranța alimentară din magazine și fabrici, cât și fermele de animale.
Verificările efectuate în unitățile de producție, procesare și comercializare a alimentelor s-au lăsat cu sancțiuni severe pentru cei care au pus în pericol sănătatea consumatorilor:
Sancțiuni: Au fost aplicate 33 de amenzi în valoare totală de 245.600 de lei.
Confiscări: S-a retras de la vânzare o cantitate de aproximativ 30 kg de produse neconforme, vândute în spații neigienice sau neautorizate.
Alerte: Au fost soluționate 8 alerte din rețeaua europeană (RASFF și AAC).
Inspectorii au vizat exploatațiile de animale pentru a verifica condițiile de trai și documentele de transport:
Sancțiuni: S-au aplicat 40 de sancțiuni (9 avertismente și 31 de amenzi), însumând 55.200 de lei.
Nereguli principale: Cele mai multe amenzi au fost date pentru lipsa actelor de proveniență ale animalelor, neidentificarea acestora (lipsa crotaliilor) și nerespectarea actualizării bazei naționale de date.
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