Starbucks readuce în meniul sezonier două dintre băuturile sale clasice de iarnă, Toffee Nut Latte și Gingerbread Latte. Lor li se alătură anul acesta gama Butterscotch Vanilla Flavour, disponibilă atât cu espresso, cât și fără cafea. Colecția marchează începutul sezonului de iarnă și va fi disponibilă în cafenelele Starbucks din România, operate de AmRest Group.

Toffee Nut Latte combină espresso, lapte și o aromă dulce de nuci, completată cu frișcă și ornamente. Băutura a devenit în ultimii ani unul dintre produsele asociate de companie cu perioada sărbătorilor de iarnă.

Gingerbread Latte revine, la rândul său, cu espresso, lapte și aromele inspirate de clasica turtă dulce. Preparatul este completat cu frișcă și scorțișoară, ingrediente care accentuează caracterul condimentat al băuturii.

Aromele de scorțișoară, ghimbir și alte condimente sunt frecvent asociate deserturilor și băuturilor consumate în sezonul rece.

Noutatea anului: Butterscotch Vanilla Flavour

Noua propunere este Butterscotch Vanilla Flavour Latte, construită în jurul aromelor de caramel cu unt și vanilie. Băutura conține espresso și lapte, alături de un sos aromatizat cu vanilie și butterscotch. La final sunt adăugate frișcă, zahăr brun și toppinguri cu aromă de cafea.

Butterscotch este o aromă asociată tradițional cu un amestec de zahăr brun și unt, apropiată de caramel. Diferența vine în principal din ingredientele și metoda folosite pentru obținerea gustului specific. În varianta Starbucks, butterscotch este combinat cu vanilia pentru o băutură mai dulce decât un latte clasic.

Pentru cei care preferă să evite espresso-ul, compania introduce și Butterscotch Vanilla Flavour Hot Chocolate. Aceasta păstrează aromele de vanilie și butterscotch, dar este construită pe baza unei băuturi de ciocolată caldă. Prin urmare, produsul poate fi ales și de consumatorii care nu doresc cafea în băuturile sezoniere.

Meniurile de iarnă, o tradiție pentru marile lanțuri de cafenele

Lansările sezoniere au devenit o parte importantă a meniurilor marilor lanțuri internaționale de cafenele. Produsele sunt disponibile pentru perioade limitate și folosesc, de regulă, ingrediente asociate sezonului rece și sărbătorilor. Scorțișoara, ghimbirul, caramelul, nucile și vanilia apar frecvent în aceste meniuri, alături de băuturile clasice pe bază de espresso.

Starbucks folosește în acest an mesajul „There’s Joy in the Making” pentru colecția dedicată sezonului de iarnă.

Compania este prezentă în România prin AmRest Group, operator care administrează aproximativ 2.100 de restaurante sub mai multe branduri internaționale și proprii.