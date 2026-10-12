Banana modificată genetic care nu se mai înnegrește promite să reducă masiv risipa alimentară globală. Va intra curând în supermarketurile din Marea Britanie

12 oct. 2026, Stop risipă
Banana modificată genetic care nu se mai înnegrește promite să reducă masiv risipa alimentară globală. Va intra curând în supermarketurile din Marea Britanie
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Cum funcționează tehnologia CRISPR
  2. Miza majoră, reducerea risipei alimentare
  3. Statutul legislativ

O varietate revoluționară de banane Cavendish, capabilă să își păstreze culoarea galbenă și prospețimea până la 24 de ore după ce a fost decojită sau tăiată, este tot mai aproape de intrarea în supermarketurile din Marea Britanie. Dezvoltat de o companie de tehnologie alimentară, noul fruct promite să reducă masiv risipa alimentară globală.

Cum funcționează tehnologia CRISPR

Spre deosebire de o banană clasică, ale cărei felii se oxidează și devin maronii în doar câteva minute de la contactul cu aerul, varietatea editată genetic rezistă 1-2 zile la temperatura camerei și chiar mai mult la frigider.

Cercetătorii au utilizat tehnologia de editare genomică CRISPR-Cas9 (numită și „foarfeca moleculară”) pentru a dezactiva gena PPO1. Această genă este responsabilă de producerea enzimei polifenol-oxidază, cea care provoacă înnegrirea pulpei în contact cu oxigenul.

Deoarece bananele din soiul Cavendish sunt sterile și se înmulțesc exclusiv prin clonare, modificarea genetică se transmite identic la fiecare nouă generație de plante.

Proiectat să prevină reacțiile chimice accelerate de cuțitele metalice, procesul de oxidare din gospodării poate fi încetinit în prezent doar prin stropirea fructelor cu un antioxidant natural, precum sucul de lămâie.

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Miza majoră, reducerea risipei alimentare

Doar în Marea Britanie se aruncă zilnic aproximativ 1,4 milioane de banane, procesul de înnegrire fiind cauza directă pentru circa 20% din pierderi. Compania dezvoltatoare estimează că noua varietate va reduce cu peste 25% risipa și emisiile de carbon asociate lanțului de aprovizionare.

Statutul legislativ

Noul fruct a obținut deja undă verde în 11 țări, printre care Statele Unite, Canada și Filipine. În primăvara anului 2026, Japonia și Brazilia au autorizat importul și consumul, iar Brazilia a permis și cultivarea locală.

Ministerul Mediului (Defra) din Marea Britanie a încadrat fructul la categoria „organism obținut prin selecție de precizie”. Dacă va primi și avizul final de siguranță alimentară (Food Standards Agency), banana va putea fi vândută fără etichetarea clasică de „organism modificat genetic”.

Deși noul regulament al Uniunii Europene privind noile tehnici genomice a fost adoptat în iunie 2026, normele se vor aplica abia din iulie 2028. Până atunci, plantele editate genetic rămân încadrate sub legislația strictă a OMG-urilor.

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