Aproape 100.000 de liceeni au participat la cele șase ediții ale programului educațional „Gustă cu atenţie. Bucură-te de moment . ”, care își propune o abordare interdisciplinară a mâncatului conștient, prin intermediul unui curs care include module de psihologie, planificare, mișcare și mindfulness. Prin intermediul acestuia, elevii de liceu pot dobândi competențele necesare pentru a avea alegeri sănătoase și conștiente.

În ediția 2025-2026, programul este implementat în 70 de licee din 22 județe (Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea) și București de către Asociația Sută la Sută Românesc, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, al Inspectoratelor Școlare, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Casa Corpului Didactic (CCD) Bucureşti și cu Departamentul de Dezvotare Durabilă, fiind susținut de compania Mondelēz International, lider pe piața globală a gustărilor.

„Cu liceele incluse în ediția a șasea a programului vom acoperi toate județele țării. În total, ajungem la aproape 100.000 de elevi în cele 6 ediții. Este etapa în care consolidăm programul, pentru a deveni materie opțională pentru elevii de liceu, pregătim manuale auxiliare pentru a fi folosite la orele de dirigenție de către profesori. În paralel, vorbim despre mâncatul conștient, cu atenție și intenție, către publicul larg, construind o platformă de educație mai amplă”, spune Dana Dobrescu, Manager Corporate & Government Affairs România, Mondelēz International şi mentor în domeniul Mindful snacking.

De la o ediție pilot cu doar 500 de elevi în 2020, programul a cunoscut o creștere semnificativă a numărului de elevi participanți. Până în iunie 2025, aproximativ 50.000 de elevi au făcut parte din această inițiativă educațională, iar cea de-a șasea ediție se anunță cu cel mai mare impact, de aproape 50.000 de participanți, confirmând impactul și relevanța programului la nivel național.

În cadrul edițiilor a cincea și a șasea, au fost derulate cursuri de formare „Atitudine şi echilibru pentru un stil de viaţă sănătos”, pentru peste 500 de profesori, prin intermediul platformei online a Casei Corpului Didactic București, cursul fiind avizat de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Începând cu luna septembrie, odată cu debutul noului an şcolar, o nouă serie de formare a cadrelor didactice a fost lansată. Cei peste 500 de profesori devin, astfel, mentori pentru elevi şi colegi, capabili să transmită principii de nutriţie conştientă şi echilibrată către mii de adolescenţi din liceele româneşti.

„Informarea corectă a consumatorilor începe de la o bună înțelegere a etichetelor produselor, iar educația consumatorului este cea mai eficientă formă de protecție. În cadrul workshopurilor dedicate liceenilor, derulate prin acest parteneriat public-privat aflat la al șaselea an, ANPC contribuie la formarea unei generații care știe să analizeze informațiile nutriționale, să recunoască mesajele comerciale și să ia decizii informate încă de la primele experiențe de consum”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Programul este fundamentat şi pe cercetare academică. Sondajele realizate de Centrul de Cercetare în Management al SNSPA, pe un eşantion de 6.600 de elevi, arată că: 60% dintre liceeni îşi doresc să afle mai multe despre mâncatul conştient și 50% vor să ia decizii mai responsabile privind alegerile alimentare. Concluzia cercetării este că „există interes pentru a învăța despre alimentația sănătoasă – adolescenții vor să-și îmbunătățească obiceiurile, dar au nevoie de îndrumare specializată.”

Echipa de cercetare condusă de prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu a elaborat instrumentele de analiză pentru proiect, alături de conf. univ. dr. Andreea Mitan, dr. Elena Dinu şi drd. Victor-Emanuel Ciuciuc, cu expertiză în domeniile marketing, branding şi CSR.

Echipa de specialişti a programului este formată din Lidia Feher, coordonator proiect, Dana Dobrescu, Manager Corporate & Government Affairs România, Mondelēz International şi mentor în domeniul Mindful snacking, Florentina Baloş-Cioropină, ambasadorul proiectului din partea Asociaţiei Sută la Sută Românesc, inspectori ANPC, Dr. Laura Davidescu, medic cu competenţe în Nutriţie şi Siguranţă Alimentară, Mădălina Preda, Professional Organizer | Chronic Disorganization Specialist® CVOP™️ | Time Management and Productivity Specialist | Speaker, Iulia Avădănii, psiholog, dezvoltare personală pentru tineri, Anca Ghinea, creator, Veronica Căliman, guest star.

Despre Asociaţia Sută la Sută Românesc

Asociaţia Sută la Sută Românesc sprijină valorile şi cultura românească şi recunoaşte rolul tinerilor în acea societate complet dezirabilă. Asociaţia Sută la Sută Românesc are convingerea că este important ca tinerii să fie expuşi în mod consecvent la conţinut educaţional de înaltă calitate, conturat cu grijă şi respect faţă de tânăra generaţie, considerând în acelaşi timp că această convingere creează responsabilitate şi angajament. În acest context, îşi propune să dezvolte şi să creeze proiecte relevante pentru tânăra generaţie.

