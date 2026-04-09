Restricțiile privind consumul de apă la Spitalul de Pediatrie Ploiești au fost ridicate oficial joi de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova. Decizia vine după ce ultimele analize de laborator au confirmat că apa îndeplinește standardele de potabilitate, fiind eliminată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, anunță Agerpres.

Restricții de apă pentru siguranța micilor pacienți

Incidentul a fost declanșat la începutul săptămânii, când o probă prelevată de la o singură chiuvetă (situată într-o zonă de depozitare a materialelor de curățenie) a ieșit neconformă. Managerul unității medicale, Anca Miu, a acționat preventiv:

Consumul de apă de la robinet a fost interzis imediat în tot spitalul.

Pe durata restricțiilor, pacienții și personalul au primit apă îmbuteliată, iar mâncarea a fost preparată folosind apă furnizată extern.

Robinetul și racordurile chiuvetei în cauză au fost înlocuite, iar întreaga instalație a spitalului a fost supusă unei dezinfecții programate.

Un istoric complicat

Nu este prima dată când spitalul se confruntă cu această bacterie. În urmă cu un an, o situație similară a dus la înlocuirea a două treimi din întreaga instalație de apă a clădirii, proces care a durat câteva luni până la ridicarea tuturor restricțiilor.

De data aceasta, intervenția rapidă și monitorizarea constantă au permis rezolvarea problemei în doar câteva zile. Managerul a confirmat că toate probele recente sunt sterile, garantând siguranța utilizării apei în regim normal.