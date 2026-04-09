Apa de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești este din nou potabilă, anunță Direcția de Sănătate Publică Prahova

09 apr. 2026, Articole / Reportaje
Apa de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești este din nou potabilă, anunță Direcția de Sănătate Publică Prahova
Foto: RRA
Cuprins
  1. Restricții de apă pentru siguranța micilor pacienți
  2. Un istoric complicat

Restricțiile privind consumul de apă la Spitalul de Pediatrie Ploiești au fost ridicate oficial joi de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova. Decizia vine după ce ultimele analize de laborator au confirmat că apa îndeplinește standardele de potabilitate, fiind eliminată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, anunță Agerpres.

Restricții de apă pentru siguranța micilor pacienți

Incidentul a fost declanșat la începutul săptămânii, când o probă prelevată de la o singură chiuvetă (situată într-o zonă de depozitare a materialelor de curățenie) a ieșit neconformă. Managerul unității medicale, Anca Miu, a acționat preventiv:

  • Consumul de apă de la robinet a fost interzis imediat în tot spitalul.

  • Pe durata restricțiilor, pacienții și personalul au primit apă îmbuteliată, iar mâncarea a fost preparată folosind apă furnizată extern.

  • Robinetul și racordurile chiuvetei în cauză au fost înlocuite, iar întreaga instalație a spitalului a fost supusă unei dezinfecții programate.

Un istoric complicat

Nu este prima dată când spitalul se confruntă cu această bacterie. În urmă cu un an, o situație similară a dus la înlocuirea a două treimi din întreaga instalație de apă a clădirii, proces care a durat câteva luni până la ridicarea tuturor restricțiilor.

- articolul continuă mai jos -

De data aceasta, intervenția rapidă și monitorizarea constantă au permis rezolvarea problemei în doar câteva zile. Managerul a confirmat că toate probele recente sunt sterile, garantând siguranța utilizării apei în regim normal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

