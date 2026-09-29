Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile o serie de modificări aduse Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, anunță ANPC într-un comunicat remis G4Food.

Noi reguli privind practicile comerciale înșelătoare

Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor.

Printre practicile vizate se numără:

utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică;

formularea unor afirmații generice privind protecția mediului, atunci când comerciantul nu poate demonstra performanța de mediu relevantă pentru afirmația respectivă;

formularea unei afirmații privind mediul pentru întregul produs, atunci când aceasta se referă, în realitate, doar la o anumită componentă;

afirmarea, pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră, că un produs are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului;

prezentarea unor cerințe impuse prin lege ca fiind o caracteristică distinctivă a produsului;

prezentarea unui bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat;

prezentarea unui bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat; determinarea consumatorului să înlocuiască sau să reîncarce consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic;

neinformarea consumatorului cu privire la faptul că utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționalitatea bunului.

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Noi informații privind caracteristicile și durabilitatea produselor

În cadrul informațiilor privind principalele caracteristici ale produsului pot deveni relevante elemente precum:

caracteristicile sociale și de mediu;

circularitatea;

durabilitatea;

posibilitatea de reparare și reciclare;

asistența postvânzare;

anumite informații privind fabricarea și originea produsului.

Noi obligații de informare pentru comercianți

Comercianții trebuie să informeze consumatorii cu privire la:

existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate;

existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de doi ani;

existența garanției legale de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale;

serviciile postvânzare și garanțiile comerciale;

perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizări software, atunci când aceste informații sunt puse la dispoziția comerciantului;

punctajul posibilității de reparare, atunci când acesta există;

disponibilitatea pieselor de schimb și, după caz, costul estimat, modalitatea de comandare și informațiile privind repararea și întreținerea;

modalitățile de livrare ecologică, dacă sunt disponibile.

Totodată, sunt introduse instrumente standardizate pentru informarea consumatorilor:

notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate;

eticheta armonizată privind garanția comercială de durabilitate.

„Modificările aplicabile de la 27 septembrie 2026 aduc un accent important pe corectitudinea, transparența și verificabilitatea informațiilor comunicate consumatorilor, în special în ceea ce privește mediul, sustenabilitatea, durabilitatea, reparabilitatea și funcționalitatea produselor”, precizează ANCP.