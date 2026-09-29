ANPC anunță modificări aduse legii pentru combaterea practicilor comerciale incorecte și ordonanței privind drepturile consumatorilor. Noile prevederi au intrat în vigoare

29 sept. 2026, Comunicate de presă
ANPC anunță modificări aduse legii pentru combaterea practicilor comerciale incorecte și ordonanței privind drepturile consumatorilor. Noile prevederi au intrat în vigoare
foto: economedia.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Noi reguli privind practicile comerciale înșelătoare
  2. Noi informații privind caracteristicile și durabilitatea produselor
  3. Noi obligații de informare pentru comercianți

Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile o serie de modificări aduse Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, anunță ANPC într-un comunicat remis G4Food.

Noi reguli privind practicile comerciale înșelătoare

Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor.

Printre practicile vizate se numără:

  • utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică;
  • formularea unor afirmații generice privind protecția mediului, atunci când comerciantul nu poate demonstra performanța de mediu relevantă pentru afirmația respectivă;
  • formularea unei afirmații privind mediul pentru întregul produs, atunci când aceasta se referă, în realitate, doar la o anumită componentă;
  • afirmarea, pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră, că un produs are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului;
  • prezentarea unor cerințe impuse prin lege ca fiind o caracteristică distinctivă a produsului;
    prezentarea unui bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat;
  • determinarea consumatorului să înlocuiască sau să reîncarce consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic;
  • neinformarea consumatorului cu privire la faptul că utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționalitatea bunului.
- articolul continuă mai jos -

Noi informații privind caracteristicile și durabilitatea produselor

În cadrul informațiilor privind principalele caracteristici ale produsului pot deveni relevante elemente precum:

  • caracteristicile sociale și de mediu;
  • circularitatea;
  • durabilitatea;
  • posibilitatea de reparare și reciclare;
  • asistența postvânzare;
  • anumite informații privind fabricarea și originea produsului.

Noi obligații de informare pentru comercianți

Comercianții trebuie să informeze consumatorii cu privire la:

  • existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate;
  • existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de doi ani;
  • existența garanției legale de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale;
  • serviciile postvânzare și garanțiile comerciale;
  • perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizări software, atunci când aceste informații sunt puse la dispoziția comerciantului;
  • punctajul posibilității de reparare, atunci când acesta există;
  • disponibilitatea pieselor de schimb și, după caz, costul estimat, modalitatea de comandare și informațiile privind repararea și întreținerea;
  • modalitățile de livrare ecologică, dacă sunt disponibile.

Totodată, sunt introduse instrumente standardizate pentru informarea consumatorilor:

  • notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate;
  • eticheta armonizată privind garanția comercială de durabilitate.

„Modificările aplicabile de la 27 septembrie 2026 aduc un accent important pe corectitudinea, transparența și verificabilitatea informațiilor comunicate consumatorilor, în special în ceea ce privește mediul, sustenabilitatea, durabilitatea, reparabilitatea și funcționalitatea produselor”, precizează ANCP.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Recomandări
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
G4Media
Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Spania
CEA MAI SĂNĂTOASĂ prăjitura cu ciocolată! Rețeta aparține unei nutriționiste și costă mai puțin de 2 euro porția
CSID
Pune asta în dulap în sezonul rece. Trucul simplu care ține hainele proaspete și alungă mirosul de închis
CSID
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore

Cele mai noi articole

Proteină din ciuperci în locul soiei pentru hrana porcilor / Cercetătorii suedezi au testat o rație fără soia / Materia primă este obținută din reziduuri ale industriei forestiere
Proteină din ciuperci în locul soiei pentru hrana porcilor / Cercetătorii suedezi au testat o rație fără soia / Materia primă este obținută din reziduuri ale industriei forestiere
Donald Trump blochează importurile de whisky din Canada, după ce canadienii au început să boicoteze produsele americane
Donald Trump blochează importurile de whisky din Canada, după ce canadienii au început să boicoteze produsele americane
VIDEO | Ingrediente din ferma și grădina proprie, plus vânat în meniul unui restaurant. Chef Alex Dumitru explică avantajele bucătăriei de la Singureni
VIDEO | Ingrediente din ferma și grădina proprie, plus vânat în meniul unui restaurant. Chef Alex Dumitru explică avantajele bucătăriei de la Singureni
VIDEO | Cum recunoști o ciocolată bună și de ce două pătrățele pot fi suficiente. Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „O ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă”
VIDEO | Cum recunoști o ciocolată bună și de ce două pătrățele pot fi suficiente. Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „O ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă”
Producătorul de carne de pui Cocorico ar putea fi preluat de unul dintre cei mai mari jucători integrați din agribusinessul românesc
Producătorul de carne de pui Cocorico ar putea fi preluat de unul dintre cei mai mari jucători integrați din agribusinessul românesc