Sufocarea prin aspirarea unui corp străin reprezintă una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate în rândul copiilor mici, în special al celor cu vârsta de până la 3 ani. Conform unui raport de referință al Academiei Americane de Pediatrie, alimentele, monedele și jucăriile sunt principalii factori declanșatori. Dintre toate alimentele, însă, în mod paradoxal, nu alunele, bomboanele sau strugurii sunt cele mai periculoase alimente, ci crenvurștii sunt cel mai des asociați cu episoadele fatale de sufocare.

Anatomia copiilor mici și forma anumitor alimente creează o combinație extrem de periculoasă pe care părinții trebuie să o înțeleagă pentru a preveni tragediile.

Vulnerabilitatea anatomică a celor mici

Copiii cu vârsta sub 3-4 ani au un risc crescut de sufocare din motive biologice și comportamentale clare:

Dentiție incompletă: Primii molari (necesari pentru măcinarea și gătirea alimentelor) apar în jurul vârstei de 1,5 ani, însă abilitatea de masticație completă se dezvoltă mult mai târziu. Copiii pot mușca bucăți mari cu incisivii, dar nu le pot mesteca eficient.

Căi respiratorii înguste: Diametrul redus al căilor respiratorii face ca orice obiect mic să poată bloca complet fluxul de aer.

Reflexe și tuse mai puțin eficiente: Forța aerului generată de tusea unui copil mic este mai slabă decât cea a unui adult, fiind adesea insuficientă pentru a disloca un blocaj complet.

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De ce crenvurștii tăiați rondele sunt o „capcană” potențial mortală?

Un crenvurst împărtășește exact aceleași caracteristici fizice cu cele mai periculoase jucării (cum sunt baloanele de latex sau bilele): este cilindric, gumat și are dimensiuni similare cu cele ale căilor respiratorii ale unui copil.

Atunci când un crenvurst este tăiat în rondele, forma obținută se potrivește perfect în hipofaringele copilului. Din cauza texturii sale elastice, bucata de carne poate bloca ermetic traheea, acționând ca un dop. Acest „sigiliu” este extrem de dificil de dislocat, chiar și prin manevre de prim ajutor, deoarece mucusul din jur produce și mai multă aderență.

Cum trebuie pregătiți corect crenvurștii?

Pentru a elimina riscul mecanic de blocare a căilor respiratorii, forma cilindrică și cea rotundă trebuie complet eliminate înainte ca alimentul să fie oferit copilului.

Nu tăiați niciodată crenvurstul direct în rondele. Primul pas este să îl despicați pe lungime, de la un capăt la altul, în două jumătăți egale. Dacă este foarte gros, tăiați-l în patru (pe sferturi). După ce ați obținut fâșiile lungi, tăiați-le transversal pentru a obține bucăți mici, semilunare sau neregulate. Acestea nu mai au capacitatea de a crea un dop etanș în gâtul copilului. Asigurați-vă că micuțul stă la masă în timp ce mănâncă. Mersul, alergatul, vorbitul sau râsul în timpul masticării cresc dramatic riscul ca alimentul să fie aspirat accidental în plămâni.

Alte alimente cu risc similar care trebuie modificate (tăiate în patru sau zdrobite) includ boabele întregi de struguri, roșiile cherry, nucile, bomboanele dure și morcovii cruzi. Deoarece este imposibil să prevenim absolut toate incidentele, medicii recomandă cu insistență ca părinții și educatorii să urmeze cursuri de prim ajutor și resuscitare cardiopulmonară pentru copii.