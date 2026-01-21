Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur se află într-un moment critic, după ce un sondaj realizat de Politico arată că Parlamentul European este profund divizat înaintea votului-cheie de miercuri. Rezultatul final ar putea fi decis de un număr relativ mic de eurodeputați indeciși, într-un context geopolitic tot mai tensionat, arată

Acordul Mercosur, negociat timp de 25 de ani, a fost semnat weekendul trecut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul unei ceremonii oficiale. Parteneriatul vizează Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay și ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind aproximativ 700 de milioane de oameni. Pentru Bruxelles, acordul este un instrument strategic menit să consolideze relațiile comerciale cu America Latină, pe fondul deteriorării raporturilor atât cu Statele Unite, cât și cu China.

Parlamentul European, divizat

Înainte de votul decisiv, POLITICO a contactat grupurile politice și eurodeputații individual, reușind să stabilească intențiile de vot pentru 673 dintre cei 719 membri ai Parlamentul European. Rezultatele indică un echilibru fragil. Cel puțin 301 eurodeputați ar urma să voteze împotriva acordului Mercosur, în timp ce 319 se declară favorabili. Diferența este suficient de mică încât poziția parlamentarilor indeciși și a celor care nu și-au exprimat încă votul să poată schimba radical deznodământul. Deși votul final asupra acordului este așteptat abia peste câteva luni, cel mai probabil în luna mai, miercuri eurodeputații vor decide dacă textul acordului va fi trimis spre analiză juridică la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

O astfel de procedură ar putea amâna adoptarea acordului cu până la doi ani. Acest vot este considerat un test preliminar al raportului de forțe din Parlament, oferind un indiciu clar asupra șanselor acordului de a fi aprobat în forma actuală.

Susținere cu rezerve și calcule politice

Situația este complicată de pozițiile ambigue ale unor grupuri politice. Un exemplu notabil îl reprezintă cei 12 eurodeputați germani din Partidul Verde, care susțin acordul Mercosur, dar doresc în același timp trimiterea acestuia la Curtea de Justiție pentru verificarea legalității. Această abordare ar putea înclina balanța într-un vot extrem de strâns, transformând decizia de miercuri într-un moment-cheie pentru viitorul acordului.

Pe lângă calculele parlamentare, acordul Mercosur se confruntă cu opoziție din partea unor state membre și a unor sectoare economice sensibile, în special agricultura, care se tem de concurența produselor sud-americane.

În acest context, votul din Parlamentul European nu va reflecta doar poziția față de un acord comercial, ci și direcția strategică a Uniunii Europene într-o lume marcată de fragmentare economică și tensiuni comerciale tot mai accentuate.