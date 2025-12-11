Acord între UE şi Regatul Unit asupra drepturilor de pescuit în 2026

Uniunea Europeană şi Regatul Unit au ajuns la un acord privind drepturile de pescuit pentru 2026, care oferă pescarilor europeni acces la capturi în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, a anunţat miercuri Comisia Europeană, relatează AFP, transmite Agerpres.

“Acest acord garantează că flotele UE pot pescui până la 288.000 de tone, în valoare de peste 1,2 miliarde de euro”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.

Regatul Unit, la rândul său, a indicat că acest acord, care acoperă şi relaţiile de pescuit cu Norvegia, va creşte posibilităţile totale de pescuit pentru 2026 la “peste 520.000 de tone”, în valoare de aproximativ 830 de milioane de lire sterline (950 de milioane de euro), potrivit unui comunicat al Departamentului britanic pentru Mediu şi Alimentaţie.

Pentru Comisia Europeană, acest acord este de “o importanţă deosebită, deoarece stocurile în cauză reprezintă esenţialul resurselor comune ale UE cu ţările terţe din Atlanticul de Nord-Est”.

“Aceasta este o abordare echilibrată şi sustenabilă care va contribui la restabilirea stocurilor importante la niveluri sănătoase şi productive, oferind în acelaşi timp comunităţilor de pescari oportunităţile de care au nevoie pentru a prospera”, a declarat ministrul britanic al pescuitului, Angela Eagle.

Potrivit Bruxellesului, UE şi Regatul Unit au purtat negocieri pe baza “celor mai bune date ştiinţifice disponibile privind starea stocurilor de peşte”, dar a fost luată în considerare şi situaţia economică “pentru a evita situaţiile de blocaj care ar putea duce la închiderea anticipată a unor zone de pescuit”.

Miniştrii pescuitului din UE urmează să se întâlnească joi şi vineri pentru a discuta această chestiune, în vederea unei decizii globale privind cotele de pescuit pentru anul viitor, în special pentru macrou, o problemă sensibilă pentru unele ţări, printre care Franţa.

“Traiectoria stocului este alarmantă, iar oamenii de ştiinţă recomandă o reducere drastică de 70% a cotei, ceea ce este enorm”, a subliniat ministrul francez al pescuitului, Catherine Chabaud, citată de AFP.