Aproximativ 1.000.000 de euro a plătit Ion Radu, un antreprenor din Slobozia, pentru colecția de vinotecă a unei crame din Iași intrate în faliment. O investiție uriașă, finanțată printr-un credit bancar garantat chiar cu casa familiei. După ce a închiriat un depozit cu temperatură controlată și a fost nevoit să arunce o parte din sticle, Radu a reușit să-și achite datoriile în doar trei ani și să transforme riscul într-o afacere cu vinuri vechi, care continuă să se dezvolte la un deceniu de la lansare. În videointerviu, antreprenorul povestește „nu chiar întreaga poveste”, dar esențialul unui pariu câștigat.