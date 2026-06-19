Unsprezece copii de la Creșa nr. 4 din municipiul Brăila au fost consultați în unități medicale din Brăila și Galați după apariția unor simptome care au ridicat suspiciunea unei toxiinfecții alimentare. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila a declanșat o anchetă epidemiologică pentru stabilirea cauzelor îmbolnăvirilor, notează Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Brăila, Nicușor Grosu, în perioada 18-19 iunie, șase copii de la Creșa nr. 4 au fost consultați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, iar alți cinci copii de la aceeași unitate au fost consultați la Spitalul Clinic de Copii Galați.

Copiii au primit tratament și au fost externați

„Li s-a administrat tratament sub suspiciunea de toxiinfecţie alimentară, iar acum sunt la domiciliu. Ancheta epidemiologică este în curs de desfăşurare, conform metodologiei, fiind efectuată de personalul de specialitate din DSP Brăila. Aspectele sunt controlate şi de către inspectorii sanitari, conform prevederilor legale. S-au recoltat probe, iar ancheta este în desfăşurare”, a declarat Nicuşor Grosu pentru AGERPRES.

Potrivit reprezentantului DSP, starea copiilor nu a impus internarea acestora, iar în prezent se află la domiciliu.

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DSP a fost sesizată de un părinte

Nicușor Grosu a precizat că Direcția de Sănătate Publică Brăila a fost sesizată de un părinte al cărui copil nu a prezentat simptome, însă care a solicitat efectuarea unor verificări în interesul celorlalți copii din creșă.

În urma sesizării, autoritățile sanitare au declanșat procedurile prevăzute de legislația în vigoare și au început verificările la unitatea de învățământ.

Au fost recoltate probe

Potrivit DSP Brăila, au fost recoltate probe, iar rezultatele analizelor urmează să stabilească dacă este vorba despre o toxiinfecție alimentară și care ar putea fi sursa posibilă a îmbolnăvirilor.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare.