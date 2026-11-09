JW Marriott Bucharest Grand Hotel lansează programul sezonului festiv 2026, care include brunch și cină de Crăciun, ateliere pentru copii și patru petreceri tematice de Revelion. Horia Brenciu, alături de HB Orchestra, și Andreea Bălan se numără printre artiștii care vor urca pe scenă în noaptea dintre ani, la hotelul de cinci stele din București.

Sub conceptul „A Season to Gather”, hotelul propune o serie de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, cu meniuri festive, preparate premium, muzică live și momente de divertisment pentru toate generațiile.

Crăciun la JW Marriott: brunch și cină cu preparate tradiționale și specialități internaționale

Pe 25 decembrie 2026, JW Steakhouse găzduiește două evenimente dedicate mesei de Crăciun: un brunch, programat între orele 12:30 și 16:00, și o cină festivă, între 18:30 și 22:00.

Meniurile combină preparate tradiționale românești, precum sarmale, cârnați de casă și salată de boeuf, cu produse și specialități din segmentul premium. Printre acestea se numără caviar Osetra, fructe de mare, Tomahawk USDA Prime, dar și preparate din miel și rață.

Oferta include și o selecție de deserturi festive, iar organizatorii au pregătit momente de divertisment pentru copii. Pachetele pentru brunch-ul și cina de Crăciun au prețuri începând de la 680 de lei de persoană.

Revelion 2027 la JW Marriott București: patru petreceri tematice și concerte live

Pentru noaptea de 31 decembrie, JW Marriott Bucharest Grand Hotel pregătește patru evenimente distincte, reunite sub conceptul „The Gathering at Midnight”. Fiecare petrecere va avea propriul decor, program artistic și ofertă gastronomică.

Printre artiștii anunțați se află Horia Brenciu & HB Orchestra și Andreea Bălan. Programul va include și momente susținute de Iuno Dance, Romanița & Band, Eduard Cotoară & Band și Night Shift.

Oaspeții pot alege între patru spații și concepte:

– The Winter Gala, organizată în Grand Ballroom, propune o petrecere într-un decor elegant, cu muzică live și momente de spectacol.

– The Crystal Soirée, în Constanța Ballroom, mizează pe o atmosferă festivă și rafinată.

– The Gilded Night, la JW Steakhouse, este dedicată celor care preferă o experiență gastronomică premium.

– La Notte Fiorita, organizată la restaurantul Cucina, aduce o tematică inspirată de atmosfera italiană.

Meniurile de Revelion includ bufete festive, fructe de mare, specialități din carne de vită Wagyu și USBlack Angus, preparate internaționale și deserturi pregătite pentru ocazie.

La miezul nopții, participanții vor lua parte la numărătoarea inversă și la un spectacol de artificii. Petrecerile vor continua până în primele ore ale anului 2027.

Biletul pentru petrecerea de Revelion costă 1.890 de lei de persoană. Pentru rezervările efectuate până la 30 noiembrie 2026, hotelul oferă o reducere Early Bird de 10%.

Rezervările și informațiile suplimentare sunt disponibile la numărul de telefon +40 724 000 786 și la adresa de e-mail [email protected].

Ateliere pentru copii și brunch-uri de iarnă, în programul sezonului festiv

Calendarul evenimentelor de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel include și activități dedicate familiilor cu copii. Printre acestea se numără brunch-urile de iarnă organizate la JW Steakhouse, Petrecerea de Sfântul Nicolae și Atelierul de Turtă Dulce.

Prin programul „A Season to Gather”, hotelul urmărește să atragă atât familiile care vor să petreacă sărbătorile în oraș, cât și persoanele interesate de evenimente gastronomice și petreceri organizate în spații premium.

JW Marriott Bucharest Grand Hotel este situat în apropierea Palatului Parlamentului și a Catedralei Naționale. Hotelul dispune de 402 camere, șase restaurante și lounge-uri, 13 săli de conferință și facilități de spa și fitness.