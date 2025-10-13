Italienii spun supă la niște preparate care în realitate sunt ceea ce în România considerăm felul 2, și nu face excepție nici această așa zisă supă din zona de graniță dinspre Italia spre Slovenia, mai precis în zona orașului Triest. Este o mâncare cu spirit de Mitteleuropa foarte decis. Nu este departe de gulash-ul unguresc, asta ca și tip de preparat, ingredientele diferă.
Se numește zastoch și conține în principal cartofi, fasole și dovleac. Este ideală seara de când începe să vină frigul și până dă colțul ierbii și extrem de ușor de preparat, avem nevoie doar de o oală și o tigaie. Se și poate conserva la frigider până la 3-4 zile.
Ingrediente pentru 4 porții de supă de cartofi, fasole și dovleac
-
500 g dovleac
-
250 g fasole uscată
-
500 g cartofi
-
1 ceapă
-
3-4 linguri ulei de măsline
- 1 lingură de concentrat de roșii și câteva bucățele de carne (opțional – rețeta originală nu prevede)
-
1 mic mănunchi de ierburi aromatice proapete (salvie, rozmarin, dafin)
-
1 cățel de usturoi
-
sare, după gust
Procedeu
-
În primul rând, lăsăm fasolea la înmuiat în apă, cu o seară înainte. Trebuie să stea cel puțin 12 ore înainte de a o fierbe apoi în apă rece, fără sare, timp de o oră sau chiar mai bine (sau 30 de minute în oala sub presiune). Abia la final adăugăm sare în apă. Dacă folosim fasole prefiartă din conservă, sărim peste această primă etapă.
-
Tăiem dovleacul și cartofii în cubulețe și le fierbem în apă cu puțină sare timp de aproximativ 15 de minute, până devin fragezi. Ca și cum am fierbe paste. Apoi le scurgem.
-
Într-o cratiță, călim ceapa tocată fin împreună cu uleiul, usturoiul și ierburile aromatice legate cu sfoară de bucătărie, pentru a le putea elimina ulterior.
-
Adăugăm dovleacul, cartofii și fasolea bine scurse, acoperițm cu supă de legume sau apă, în lipsă, și lăsăm totul să fiarbă împreună alte circa 10 minute.
-
Servim supa caldă, imediat după ce e gata, cu un fir de ulei deasupra și, după preferință, câteva crutoane sau o felie de pâine cu maia. Este la fel de bună și a doua zi, la fel și a treia, reîncălzită la foc mic.