Italienii spun supă la niște preparate care în realitate sunt ceea ce în România considerăm felul 2, și nu face excepție nici această așa zisă supă din zona de graniță dinspre Italia spre Slovenia, mai precis în zona orașului Triest. Este o mâncare cu spirit de Mitteleuropa foarte decis. Nu este departe de gulash-ul unguresc, asta ca și tip de preparat, ingredientele diferă.

Se numește zastoch și conține în principal cartofi, fasole și dovleac. Este ideală seara de când începe să vină frigul și până dă colțul ierbii și extrem de ușor de preparat, avem nevoie doar de o oală și o tigaie. Se și poate conserva la frigider până la 3-4 zile.

Ingrediente pentru 4 porții de supă de cartofi, fasole și dovleac

500 g dovleac

250 g fasole uscată

500 g cartofi

1 ceapă

3-4 linguri ulei de măsline

1 lingură de concentrat de roșii și câteva bucățele de carne (opțional – rețeta originală nu prevede)

1 mic mănunchi de ierburi aromatice proapete (salvie, rozmarin, dafin)

1 cățel de usturoi

sare, după gust

Procedeu