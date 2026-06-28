Piața gastronomică din România traversează o adevărată revoluție a gustului, alimentată de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru cărnurile premium, explică Adrian Doboș, proprietarul „El Chuleton”. Această afacere de familie, pusă pe picioare în Satu Mare de către soții Adrian și Romina Doboș, mizează pe carne de vită importată direct din Spania și maturată local. Produsele de înaltă calitate sunt ulterior comercializate în Baia Mare și Satu Mare, prin intermediul rețelei proprii de magazine.

Motivul pentru care carnea de vită din Spania sau Italia este o delicatesă, iar cea din România nu poate ținti sectorul premium este explicat în amănunt de omul de afaceri pentru G4Food.