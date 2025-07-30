Fie că ești fan al pizzei napoletane cu blatul pufos și marginile arse ușor de cuptorul cu lemne, fie că preferi o variantă crocantă, cu toppinguri generoase, Bucureștiul nu duce lipsă de pizzerii bune. G4Food a selectat șase locuri unde pasionații de pizza pot experimenta gusturi autentice, ingrediente de calitate și atmosferă cozy.

1. Un Poco – Pizza Fresca

Poco se descrie ca „un pic de Italia” și exact asta oferă. Aflată într-un spațiu minimalist și elegant, pizzeria se mândrește cu un meniu scurt, dar foarte bine calibrat.

Pizza este făcută cu aluat maturat 48 de ore și coaptă în cuptor cu lemne, iar sosul de roșii vine direct din Campania.

2. Fotizza

Ascunsă pe o străduță din centrul Capitalei, Fotizza este locul în care aluatul cu fermentație lentă întâlnește toppinguri creative. Pizza are un stil contemporan, cu combinații care te surprind: de la trufe și burrata, la nduja picantă.

Atmosfera e vibrantă, iar terasa mică e perfectă pentru o seară cu prietenii.

3. Centrale Pizza

Un loc dedicat exclusiv pizzei napoletane autentice, Centrale se remarcă prin respectul pentru rețeta originală: aluat elastic, dospit îndelung, copt la peste 400 de grade Celsius în cuptor cu lemne.

Ingredientele sunt în proporție covârșitoare italiene, inclusiv făina, mozzarella fior di latte și roșiile San Marzano.

4. 400 de Grade

Un newcomer pe scena bucureșteană, dar deja extrem de apreciat. 400 de Grade și-a câștigat rapid reputația pentru pizza crocantă la exterior, aerată în interior și rumenită perfect în cuptorul încins.

Meniul include și opțiuni vegetariene și vegane.

5. KiCEN Cotroceni

Deși e cunoscut pentru supele de casă, KiCEN surprinde cu o secțiune dedicată pizzei, făcută cu aceeași grijă pentru ingrediente locale și proaspete. Pizza e generoasă, rustică, cu toppinguri simple dar gustoase, perfectă pentru o masă de prânz rapidă și satisfăcătoare.

6. Antica Pizza

Antica Pizza este una dintre cele mai populare opțiuni pentru livrare, dar merită o vizită și la locație. Atmosfera relaxată și prețurile accesibile o transformă într-un favorit al familiilor sau al celor care vor o pizza bună, fără pretenții. Meniul include peste 20 de sortimente.