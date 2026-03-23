Serialul culinar sud-coreean Culinary Class Wars de pe Netflix nu influențează doar industria divertismentului, ci și modul în care oamenii aleg să călătorească. Potrivit datelor din industrie, restaurantele prezentate în emisiune au înregistrat o creștere medie de 303% a rezervărilor, arată CNBC citat de Mediafax.

Show-ul sud-coreean „Culinary Class Wars”, care și-a încheiat al doilea sezon pe 13 ianuarie, a avut un impact direct asupra restaurantelor în care activează bucătarii participanți. Potrivit unui raport al platformei de rezervări CatchTable, publicat în presa sud-coreeană, rezervările și listele de așteptare pentru aceste restaurante au crescut, în medie, cu 303% în primele cinci săptămâni după premiera sezonului doi, comparativ cu cele cinci săptămâni anterioare, scrie CNBC.

Formatul reflectă contrastul dintre gastronomia stradală și experiențele culinare de tip Michelin

Conceptul emisiunii împarte bucătarii în două categorii: „Black Spoons”, maeștri mai puțin cunoscuți, și „White Spoons”, bucătari de elită. Formatul reflectă contrastul dintre gastronomia stradală și experiențele culinare de tip Michelin. Astfel, telespectatorii au devenit extrem de curioși să încerce ambele tipuri de experiențe.

Succesul emisiunii se înscrie într-un trend mai larg: creșterea interesului pentru turismul gastronomic. Potrivit unui sondaj realizat de Euromonitor International privind stilul de viață în regiunea Asia-Pacific pentru 2025, milenialii și reprezentanții generației Z sunt din ce în ce mai interesați să experimenteze culturi diferite prin intermediul mâncării.

Dawn Teo, director operațional al companiei hoteliere și de restaurante Amara Holdings din Singapore, spune că impactul show-ului este vizibil în industrie. În timpul unei vizite la Seul, în octombrie anul trecut, rezervările la restaurantele prezentate în emisiune erau aproape imposibil de obținut. „Astfel de producții îi fac pe oameni să acorde mult mai multă atenție gastronomiei unei destinații”, a spus Teo.

Interesul pentru gastronomie ca element central al experienței turistice este reflectat și în politicile publice. Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Coreea de Sud a anunțat că va include turismul gastronomic în strategia sa pentru 2026.

Raport: Aproape 1 din 5 turiști caută în mod activ restaurante noi sau experiențe culinare atunci când călătorește

Fenomenul nu este limitat la Coreea de Sud. În Singapore, mâncarea a fost unul dintre principalii factori care au contribuit la nivelul record al cheltuielilor turiștilor între ianuarie și septembrie 2025. Conform datelor Singapore Tourism Board, veniturile din sectorul alimentației și băuturilor au crescut cu 15% față de aceeași perioadă din 2024. De remarcat este faptul că numărul total al vizitatorilor a crescut cu doar 2,3%.

În Japonia, aproximativ 82% dintre turiști au declarat în 2024 că degustarea mâncării japoneze este una dintre principalele așteptări ale călătoriei lor. Numărul a crescut simțitor, față de aproximativ 70% în 2015.

Experții din industria turismului spun că gastronomia este una dintre cele mai autentice modalități prin care vizitatorii pot descoperi cultura unei țări. „Nu mai este vorba doar despre călătorie, ci despre cultură. După pandemie, oamenii vor să meargă în locuri mai puțin cunoscute. Există dorința să interacționeze cu localnicii într-un mod cât mai autentic”, a declarat Erik Wolf, fondatorul World Food Travel Association.

Tot mai multe hoteluri încearcă să valorifice acest interes. Potrivit raportului Hilton Trends 2025, aproape unul din cinci turiști caută în mod activ restaurante noi sau experiențe culinare atunci când călătorește. Un procent de 60% dintre turiștii de lux consideră oferta gastronomică a hotelului un factor important în alegerea cazării.

Hotelurile încearcă să ofere experiențe culinare care depășesc ideea tradițională de restaurant hotelier. Candice D’Cruz, vicepreședinte al brandurilor de lux Hilton în Asia-Pacific, spune că restaurantele din hoteluri trebuie să devină destinații gastronomice în sine. Ele nu trebuie să fie doar niște servicii pentru oaspeți. În același timp, mulți turiști sunt atrași și de mâncarea stradală. În Singapore, Amara Holdings organizează tururi ghidate prin piețe locale și centre de tip „hawker”. Acolo vizitatorii pot descoperi preparate tradiționale accesibile.

Pentru operatorii hotelieri, faptul că turiștii aleg să mănânce în astfel de locuri nu este o pierdere. „Este un câștig dacă putem oferi acces la experiențe culinare autentice din jurul hotelului”, spune Teo.

Chef Eric Neo, director culinar la hotelul Capella Singapore, consideră că experiențele culinare de tip fine dining oferă o dimensiune suplimentară. Se caută povestea din spatele preparatelor și interacțiunea dintre bucătari și oaspeți. Capella organizează tururi prin piețe locale în care bucătarii îi ghidează pe turiști în alegerea ingredientelor. Apoi, se prepară împreună mâncarea, în bucătăria hotelului.

Astfel de inițiative arată cum gastronomia devine tot mai mult un element central al experienței de călătorie. Producții media precum „Culinary Class Wars” reușesc șă contribuie la transformarea restaurantelor și bucătarilor în adevărate atracții turistice.