Un nou brand local de dulciuri, Talent Original, se lansează pe piața din România, cu o gamă de tablete de ciocolată și praline adresate consumatorilor care caută produse de calitate la prețuri accesibile.

Proiectul a început să fie dezvoltat în 2024, pe fondul unei cereri tot mai vizibile pentru produse cu gust echilibrat și ingrediente mai curate. Echipa din spatele brandului spune că a analizat tendințele de consum și a construit portofoliul pas cu pas, de la rețete până la designul ambalajelor, toate dezvoltate local.

Investiția totală în lansare, care include dezvoltarea brandului, producția și listarea produselor, depășește 170.000 de euro.

Produsele Talent Original sunt realizate fără ulei de palmier și fără arome artificiale, iar gama include ciocolată cu lapte, albă și neagră, dar și variante cu ingrediente precum alune de pădure, fistic, caramel sărat sau migdale. Portofoliul este completat de praline asortate.

„Talent este un concept original de ciocolată, un brand românesc care își propune să celebreze creativitatea și capacitatea românilor de a găsi soluții și de a se reinventa, chiar și în momentele dificile. Prin fiecare tabletă, ne dorim să oferim nu doar calitate, ci și emoție, într-un ambalaj care reflectă atenția la detalii și pasiunea pentru ciocolată.”, a declarat Ingrid Albulescu, Director Comunicare.

Produsele sunt disponibile, în această etapă, în Aeroportul Otopeni, în rețeaua de librării Cărturești, în aproximativ 20 de cafenele 5 to go, precum și în rețelele Immedio, One Minute și So Coffee.