Odată cu trecerea la ora de iarnă (când ceasul se dă înapoi cu o oră), ritmul intern al organismului este dat peste cap, iar semnalele naturale de foame se modifică. Programarea riguroasă a meselor menține nivelul de energie stabil și ajută la prevenirea gustărilor nesănătoase de la ore târzii.

De ce apare foamea mai devreme după schimbarea orei?

Deși ceasul arată o oră nouă, ritmul circadian, ciclul intern de 24 de ore care autoreglementează somnul, foamea și temperatura corporală, rămâne ancorat în vechiul program. Acest decalaj de 60 de minute este suficient pentru a deregla hormonii principali ai apetitului.

Grelina (hormonul care stimulează foamea) crește mai devreme decât de obicei.

Leptina (hormonul care transmite senzația de sațietate) își pierde temporar eficiența.

Organismul are nevoie de până la o săptămână pentru a se sincroniza complet cu noul orar. Studiile au arătat o creștere accentuată a consumului de gustări nesănătoase în zilele de după schimbarea orei, tocmai din cauza acestei desincronizări hormonale.

Efectul cel mai vizibil apare seara: odată cu lăsarea mai devreme a întunericului, foamea își face simțită prezența înainte de terminarea programului de lucru, împinsă de un orar interior neajustat.

Cum să-ți adaptezi mesele la noul orar

Lumina este cel mai puternic sincronizator al ritmului circadian. Expunerea la lumina naturală în prima oră de la trezire fixează ceasul intern care controlează ulterior apetitul, capacitatea de concentrare și somnul.

Se recomandă trei mese principale la ore fixe (mic dejun, prânz, cină), separate de un interval de 4 până la 6 ore, cu o gustare opțională formată din proteine și fructe. Când mesele urmează o rutină predictibilă, nivelul de energie rămâne constant.

Consumul a 25-30 de grame de proteine la micul dejun și la prânz, alături de legume bogate în fibre, asigură o sațietate de lungă durată.

Atenție la ora limită pentru cafea. Cofeina are o jumătate de viață de 6 până la 8 ore. Ultimul espresso sau ceai negru ar trebui consumat înainte de ora 15:00 pentru a nu afecta calitatea somnului, perioada crucială în care organismul își recalibrează apetitul.

Cina trebuie luată întotdeauna cu 2-3 ore înainte de culcare pentru a nu suprasolicita digestia în timpul nopții.

Ce spune știința despre alimente și ceasul biologic la schimbarea orei

Schimbarea orei nu îngrașă prin ea însăși, însă dereglează momentele în care mâncăm, favorizând gustările impulsive.

Deși anumite alimente (roșiile, fisticul, strugurii) conțin melatonină, cantitățile naturale sunt prea mici pentru a induce somnul. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) stabilește pragul eficient la 0,5 mg de melatonină, o doză imposibil de atins doar din alimente. Prin urmare, respectarea orarului este mai importantă decât alimentele alese.

Dacă apare pofta de o gustare, optează pentru un iaurt grecesc natur cu o mână de nuci sau struguri. Evită batoanele numite „proteice” dar care conțin zahăr adăugat printre primele ingrediente, scrie merca2.

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