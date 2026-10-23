Schimbarea orei influențează pofta de mâncare? De ce ai nevoie de o săptămână pentru a te adapta noului orar

23 oct. 2026, Nutriție
Schimbarea orei influențează pofta de mâncare? De ce ai nevoie de o săptămână pentru a te adapta noului orar
Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. De ce apare foamea mai devreme după schimbarea orei?
  2. Cum să-ți adaptezi mesele la noul orar
  3. Ce spune știința despre alimente și ceasul biologic la schimbarea orei
  4. Rutina zilnică de optimizare

Odată cu trecerea la ora de iarnă (când ceasul se dă înapoi cu o oră), ritmul intern al organismului este dat peste cap, iar semnalele naturale de foame se modifică. Programarea riguroasă a meselor menține nivelul de energie stabil și ajută la prevenirea gustărilor nesănătoase de la ore târzii.

De ce apare foamea mai devreme după schimbarea orei?

Deși ceasul arată o oră nouă, ritmul circadian, ciclul intern de 24 de ore care autoreglementează somnul, foamea și temperatura corporală, rămâne ancorat în vechiul program. Acest decalaj de 60 de minute este suficient pentru a deregla hormonii principali ai apetitului.

Grelina (hormonul care stimulează foamea) crește mai devreme decât de obicei.

Leptina (hormonul care transmite senzația de sațietate) își pierde temporar eficiența.

Organismul are nevoie de până la o săptămână pentru a se sincroniza complet cu noul orar. Studiile au arătat o creștere accentuată a consumului de gustări nesănătoase în zilele de după schimbarea orei, tocmai din cauza acestei desincronizări hormonale.

Efectul cel mai vizibil apare seara: odată cu lăsarea mai devreme a întunericului, foamea își face simțită prezența înainte de terminarea programului de lucru, împinsă de un orar interior neajustat.

Cum să-ți adaptezi mesele la noul orar

Lumina este cel mai puternic sincronizator al ritmului circadian. Expunerea la lumina naturală în prima oră de la trezire fixează ceasul intern care controlează ulterior apetitul, capacitatea de concentrare și somnul.

Se recomandă trei mese principale la ore fixe (mic dejun, prânz, cină), separate de un interval de 4 până la 6 ore, cu o gustare opțională formată din proteine și fructe. Când mesele urmează o rutină predictibilă, nivelul de energie rămâne constant.

Consumul a 25-30 de grame de proteine la micul dejun și la prânz, alături de legume bogate în fibre, asigură o sațietate de lungă durată.

Atenție la ora limită pentru cafea. Cofeina are o jumătate de viață de 6 până la 8 ore. Ultimul espresso sau ceai negru ar trebui consumat înainte de ora 15:00 pentru a nu afecta calitatea somnului, perioada crucială în care organismul își recalibrează apetitul.

Cina trebuie luată întotdeauna cu 2-3 ore înainte de culcare pentru a nu suprasolicita digestia în timpul nopții.

Ce spune știința despre alimente și ceasul biologic la schimbarea orei

Schimbarea orei nu îngrașă prin ea însăși, însă dereglează momentele în care mâncăm, favorizând gustările impulsive.

Deși anumite alimente (roșiile, fisticul, strugurii) conțin melatonină, cantitățile naturale sunt prea mici pentru a induce somnul. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) stabilește pragul eficient la 0,5 mg de melatonină, o doză imposibil de atins doar din alimente. Prin urmare, respectarea orarului este mai importantă decât alimentele alese.

Dacă apare pofta de o gustare, optează pentru un iaurt grecesc natur cu o mână de nuci sau struguri. Evită batoanele numite „proteice” dar care conțin zahăr adăugat printre primele ingrediente, scrie merca2.

Rutina zilnică de optimizare

  • Lumină în loc de cafea la trezire. Petrece 15-30 de minute la lumina naturală sau lângă fereastră imediat după trezire.
  • Cinează la oră fixă. Programează cina cu 2-3 ore înainte de culcare și păstrează aceeași oră pe parcursul întregii săptămâni.
  • Limitează cofeina după-amiaza. Nu mai consuma băuturi cu cofeină după ora 15:00 în săptămâna de adaptare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
23 oct.
De la hrana porcilor și a cailor, la delicatese în farfuriile oamenilor/ 20 de alimente care au fost cândva mâncare pentru animale
De la hrana porcilor și a cailor, la delicatese în farfuriile oamenilor/ 20 de alimente care au fost cândva mâncare pentru animale
Nutriție
23 oct.
Cafeaua nu înseamnă doar cofeină. Cardiolog: Cei care o consumă au mai puține boli și pot trăi mai mult, inclusiv cei care o beau decofeinizată
Cafeaua nu înseamnă doar cofeină. Cardiolog: Cei care o consumă au mai puține boli și pot trăi mai mult, inclusiv cei care o beau decofeinizată
Nutriție
23 oct.
VIDEO | Fântâna de sănătate | De ce ne este poftă de dulce seara. Dr. Sorina Ispas, despre legătura dintre intestin, creier și senzația de foame: „Dietele restrictive sunt foarte rele pentru noi”
VIDEO | Fântâna de sănătate | De ce ne este poftă de dulce seara. Dr. Sorina Ispas, despre legătura dintre intestin, creier și senzația de foame: „Dietele restrictive sunt foarte rele pentru noi”
Nutriție
22 oct.
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Nutriție
22 oct.
Ce să mănânci și să bei înainte de vaccinul antigripal, ca să nu ți se facă rău / O gustare și mai multă apă te pot ajuta să te simți mai bine după injecție
Ce să mănânci și să bei înainte de vaccinul antigripal, ca să nu ți se facă rău / O gustare și mai multă apă te pot ajuta să te simți mai bine după injecție
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
Care e cel mai bun ceai pentru sănătatea inimii. „Licoarea” asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare
CSID
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale