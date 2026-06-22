Importurile sporite de fructe atemoya din Taiwan anunțate de China au declanșat o nouă dispută între Beijing și Taipei. Autoritățile taiwaneze susțin că promisiunile de achiziții masive pot transforma fermierii într-o categorie vulnerabilă la schimbările de politică comercială ale Chinei, conform BBC.

Atemoya, un fruct rezultat din încrucișarea mai multor specii de anona, este considerat una dintre specialitățile agricole ale comitatului Taitung din estul Taiwanului. Fructul are o pulpă albă, cremoasă, și o coajă verde cu aspect solzos.

La începutul lunii, companii chineze au anunțat, în cadrul unui forum organizat în orașul Xiamen, că intenționează să majoreze achizițiile de atemoya din Taiwan. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de creștere a importurilor de produse taiwaneze, inclusiv pește și ceai.

Ministerul Agriculturii din Taiwan a reacționat însă critic, susținând că situația reprezintă un exemplu al strategiei prin care China stimulează inițial producția și dependența de piața sa, pentru ca ulterior să impună restricții comerciale care afectează producătorii.

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„Mai întâi, China face achiziții importante pentru a demonstra bunăvoință și pentru a încuraja fermierii să cultive atemoya. Apoi impune unilateral restricții de export fără avertisment”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Autoritățile taiwaneze amintesc că Beijingul a suspendat importurile de atemoya în 2021, invocând probleme fitosanitare legate de dăunători. Importurile au fost reluate parțial în 2023, iar în 2024 China a introdus taxe pentru acest produs.

Potrivit ministerului, aceste schimbări repetate creează instabilitate în industrie și transferă riscurile asupra fermierilor. În plus, oficialii taiwanezi avertizează că China și-a extins propriile plantații de atemoya, ceea ce ar putea reduce în viitor cererea pentru fructele provenite din Taiwan.

Disputa are loc pe fondul tensiunilor politice persistente dintre Beijing și Taipei. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a intensificat în ultimii ani exercițiile militare în apropierea insulei. În paralel, observatorii remarcă utilizarea unor instrumente economice pentru exercitarea de presiuni asupra autorităților taiwaneze.

Un exemplu frecvent invocat este interzicerea importurilor de ananas din Taiwan în 2021, măsură care a afectat puternic producătorii locali și a generat o campanie internă de susținere a consumului de fructe taiwaneze.

În replică, Ministerul Agriculturii din Taiwan a anunțat că va continua să promoveze diversificarea piețelor și a produselor obținute din atemoya, inclusiv fructe congelate, piureuri și vinuri, pentru a reduce dependența de exporturile către China.

O parte a opoziției politice din Taiwan critică însă poziția guvernului, susținând că problema este politizată excesiv și că astfel de avertismente riscă să afecteze tocmai fermierii pe care autoritățile încearcă să îi protejeze. Primarul Taipeiului, Chiang Wan-an, a descris atemoya drept „TSMC-ul lumii fructelor”, făcând referire la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cel mai important producător de semiconductori din Taiwan. El a afirmat că puține țări pot produce un fruct „la fel de special și gustos” precum atemoya taiwaneză.