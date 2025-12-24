Tradițional românesc: aperitivul cu care mergi la sigur de Sărbători

Sărbătorile încep întotdeauna la masă, iar Carrefour România te ajută să pregătești un Crăciun pe gustul tuturor – fie că e vorba de preparate tradiționale, meniuri gourmet sau gustări rapide, dar de efect. Pentru iubitorii de preparate tradiționale românești, aroma de jumări și șorici și savoarea feliilor de tobă dau semnalul că Sărbătorile sunt la ușă.

Descoperă aici întregul portofoliu festiv de Crăciun și inspiră-te din catalogul Carrefour creat special cu cele mai bune prețuri de Sărbători.

Continuăm seria noastră de rețete festive cu acest platou tradițional românesc apetisant, perfect pentru mesele cu familia și prietenii. De la mezeluri savuroase și brânzeturi maturate, la legume proaspete crocante, fiecare element adaugă culoare, aromă și gust autentic la masă.

Un platou tradițional, rapid și impresionant

Secretul unui platou tradițional reușit este diversitatea de mezeluri și brânzeturi de calitate, combinate cu prospețimea legumelor de sezon. Preparatele Drag de România și Carrefour Extra aduc autenticitatea gusturilor de altădată, iar legumele proaspete însoțesc perfect această combinație. Totul se transformă într-o experiență culinară delicioasă, pe gustul tuturor.

Ingrediente pentru platou:

Șorici de porc Carrefour Extra

Mușchi file crud uscat Drag de România

Cotlet de porc feliat Drag de România

Jumări de mangaliță Carrefour Extra

Tobă de curcan Carrefour Extra

Telemea maturată de vacă Drag de România

Cașcaval tradițional Vlăsie Drag de România

Ceapă verde, proaspătă

Ceapă roșie Filiera Calității Carrefour, tăiată în felii subțiri

Ridichi proaspete, tăiate în sferturi

Roșii cherry

Murături: Castraveți în saramură Drag de România și gogoșari în oțet Drag de România

Pâine tradițională sau lipii

Pregătirea platoului:

Alegerea suportului: Folosește o tavă mare de lemn sau o farfurie ovală – ceva care să permită aranjarea estetică a ingredientelor. Un platou tradițional impresionează prin abundență și culoare, așa că alege un suport generos.

Mezelurile – stele ale platoului: Începe cu șoricul de porc Carrefour Extra, tăiat și aranjat în evantai pe o parte a platoului. Continuă cu mușchiul file crud uscat Drag de România, tăiat în felii subțiri și răsucite elegant. Adaugă cotletul de porc feliat Drag de România și toba de curcan Carrefour Extra, făcând grupuri distincte pentru fiecare sortiment. Jumările de mangaliță Carrefour Extra le poți așeza într-un bol mic, separat.

Brânzeturile – note cremoase și aromate: Telemeaua maturată de vacă Drag de România se taie în cuburi sau felii și se aranjează într-o zonă exterioară a platoului. Cașcavalul tradițional Vlăsie Drag de România poate fi tăiat în bucăți mai mari sau în cuburi, după preferință. Aceste două brânzeturi aduc note autentice românești, cu arome intense și texturi diferite.

Legumele – prospețime și culoare: Aranjează ceapa verde curățată în mănunchiuri mici pe platou. Ceapa roșie, tăiată în felii subțiri, se așază în formă de evantai sau de floare, în vecinătatea bolului de jumări. Roșiile cherry, grupate în câteva locuri pe platou, aduc prospețime și strălucire. La final, poți forma o bordură din ridichile tăiate în sferturi.

Murăturile și accentele finale: Dacă dorești, adaugă murături asortate (castraveți, gogonele) în boluri mici separate sau direct pe platou. Pâinea tradițională sau lipiile se servesc separat, într-un coș frumos aranjat.

Tips & tricks

Scoate mezelurile și brânzeturile din frigider cu 20-30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se dezvolte complet.

Pentru un efect vizual spectaculos, alternează culorile: roșu (mezeluri, roșii), alb (brânzeturi), verde (ceapă, ridichi).

Dacă vrei să ai totul gata când vin oaspeții, platoul se poate pregăti cu 1-2 ore înainte și se păstrează la frigider, acoperit cu folie alimentară.

Acorduri de vin: Alege un roșu sau roze românesc pentru platoul tradițional

Un platou tradițional cu mezeluri și brânzeturi maturate se potrivește perfect cu un vin roșu sau roze, care să echilibreze aromele intense. Din selecția de vinuri românești din catalogul festiv Carrefour, iată câteva sugestii care vor completa ideal gusturile acestui platou:

Vin Vila Vinea, Rosu Ce poate fi mai impresionant decât să cunoști un soi inedit de struguri, cultivat în România pe doar câteva hectare?

Vin Rod de Lechinta, Rosu– Elegant, complex, maturat în butoaie de stejar.

Vin 1251, Alb/Rose– Pentru varietate, un rose elegant care se potrivește perfect cu brânzeturile.

Vin Teaca, Alb/Roșu/Rose (0,75L)–Perfect la o masă în familie , însoțit de mâncăruri tradiționale.

Servire: Vinurile roșii se servesc la temperatura camerei (16-18°C), iar cele roze ușor răcite (10-12°C).

Un platou pentru toate ocaziile

Acest platou tradițional e perfect pentru orice întrunire de iarnă. Fie că organizezi o petrecere de Revelion, o masă cu familia extinsă sau o seară cu prietenii apropiați, nu ai cum să dai greș cu aceste bunătăți.

Autentic românesc

Gama Carrefour Extra cuprinde ingrediente premium și certificate pentru gust, ce provin din surse responsabile. Produsele Drag de România – mușchiul file crud uscat, cotletul de porc feliat, telemea maturată de vacă și cașcavalul tradițional Vlăsie – sunt produse care respectă rețete tradiționale, 100% fabricate în România și păstrează gustul de altădată.

Legumele proaspete folosite în acest platou le poți alege tot din magazinele Carrefour România, de la producătorii locali români, parte din programul exclusiv Grădina Noastră. Această inițiativă susține producătorii locali din mai multe regiuni ale țării, aducând pe mesele românilor produse de calitate, proaspete și cultivate cu grijă. Programul Grădina Noastră reunește aproximativ 390 de producători români, prin 14 cooperative exclusive, iar legumele și fructele produsele ajung rapid de la fermă direct pe pe rafturile magazinelor.

Ce urmează în seria noastră de rețete

Platoul tradițional românesc este doar o piesă din puzzle-ul sărbătorilor culinare. În următoarele articole îți vom arăta cum să pregătești tradiționalele sărmăluțe cu varză murată, meniuri gourmet cu ingrediente premium, platouri wine & cheese pentru seri elegante și alte idei culinare care să te inspire pentru masa de Crăciun.

Până atunci, savurează acest platou tradițional și bucură-te de gusturile autentice românești, atât de bogate ale sezonului rece!

Dacă preferi să rămâi în confortul casei în timp ce te pregătești să primești oaspeții, poți comanda oricând produsele online din magazinele Carrefour prin Bringo, Glovo, Wolt sau Bolt Food, cu livrare rapidă acasă.