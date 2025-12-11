Sărbătorile de iarnă încep întotdeauna cu planuri în bucătărie și cu lista de cumpărături pentru preparatele preferate ale celor dragi. Fiecare are preferințele lui – cineva iubește preparatele tradiționale, altcineva caută deserturi noi, iar tu te gândești la un singur lucru: un Crăciun pe gustul tuturor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Știm un loc în care vei găsi mereu tot ce ai nevoie: inspirație pentru rețete noi, ingrediente proaspete de la producători locali, selecții speciale și produse marcă proprie, pentru și mai multă diversitate și pentru a transforma fiecare masă într-o amintire. Magazinele Carrefour te așteaptă cu multe bunătăți perfecte pentru rețetele de Crăciun.

De la aperitive rapide, dar rafinate și festinuri vegetariene, la preparate clasice, fiecare rețetă pe care o vom împărtăși cu voi pune în valoare ingrediente atent alese, care aduc magia sărbătorilor în farfurie. Veți descoperi meniuri gourmet, idei pentru zilele cu dezlegare la pește, platouri wine & cheese pentru serile lungi de iarnă și charcuterie boards perfecte pentru mesele cu familia și prietenii.

Ingrediente care fac din fiecare masă un moment special

Gustul de acasă începe mereu cu ingrediente și retețe locale, de la artizani și producători locali, iar Carrefour România are la raft un portofoliu bogat de produse Made in România de la peste 1500 de parteneri români. Fie că vorbim de produsele proaspete și ultra-proaspete, de cele marcă proprie și parte din programele originale Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânza Românească, Creștem România BIO și Grădina Noastră, toate produsele sunt realizate cu ajutorul fermierilor români. Prin aceste inițiative, Carrefour susține munca agricultorilor, artizanii lactatelor, vinurile cu poveste și produsele curate, cultivate cu grijă față de mediu. De asemenea, game precum La Piață sau Filiera Calității Carrefour propun produse proaspete, realizate cu cea mai mare grijă pentru mediu și consumatori, cu gust intens, iar gama Drag de România, realizată doar cu producători locali, este o reamintire a rețetelor de altădată, cu ingrediente românești și atenție la tradiție. Ce alt mod mai frumos de a savura rețete tradiționale decât prin ingrediente de la noi, din țară sau chiar din regiune?

De altfel, în magazinele Carrefour din diferite formate, știi mereu că vei găsi produse potrivite pentru orice ocazie. De exemplu, pentru Crăciun și Revelion, ai de ales dintr-o selecție generoasă de mărci proprii – Carrefour Selection vin cu produse rafinate, potrivite pentru mese speciale, Carrefour Extra și Carrefour Original aduc bucurie pentru întreaga familie, cu produse certificate pentru gust și rețete autentice.

Iar dacă îți dorești să adaugi în meniul tău și accente internaționale, găsești Reflets de France – specialități franțuzești, produse după rețetele tradiționale ale bucătariei franceze testate și recomandate de Joel Robuchon, bucătarul chef cu cele mai multe stele Michelin din lume. Terre d’Italia aduce pe masă rețete culese din patrimoniul culinar italienesc, pentru un plus de savoare mediteraneană.

Descoperă întregul portofoliu de Crăciun și inspiră-te din catalogul Carrefour creat special cu cele mai bune prețuri de Sărbători.

Rețete de iarnă pe gustul tuturor

Pentru a deschide această serie culinară, vă propunem două preparate simple, care cu siguranță îi vor impresiona pe cei dragi: un aperitiv delicios cu bruschete, precum și o tochitură cu vin roșu și roșii, însoțită de mămăliguță.

1.Bruschete cu roșii românești în decembrie? Da, este posibil 🙂 Un aperitiv perfect sau o gustare rapidă

Simplu, rapid și delicios – bruschetele cu roșii românești aduc o notă de prospețime chiar și în zilele reci de decembrie. Secretul? Roșii dulci, cultivate de producătorii locali, parte din programul exclusiv Carrefour, Grădina Noastră. Printre acestea se numără roșiile de la Grădina Noastră din Căpușu Mare, care ajung proaspete pe rafturile magazinelor Carrefour pe tot parcursul anului, chiar și în luna decembrie.

Programul creat de Carrefour România reunește în total aproximativ 390 de producători români, prin 14 cooperative exclusive, printre care și cea de la Căpușu Mare, și 18 cooperative partenere.

Ingrediente:

Roșii medii, tăiate cubulețe

Pâine toast Carrefour Extra, prăjită

2-3 căței de usturoi proaspăt

Ulei de măsline extravirgin Carrefour BIO

Sare și piper după gust

Preparare:

Tăiați roșiile în cuburi mici și lăsați-le să se scurgă ușor de zeama în plus. Într-un bol, amestecați roșiile cu usturoiul pisat fin, uleiul de măsline, sare și piper.

Frecați ușor felia de pâine prăjită cu un cățel de usturoi pe suprafață (pentru aromă suplimentară), apoi adăugați generos compoziția de roșii deasupra. Un fir de ulei de măsline la final și puteți servi imediat. Dacă doriți o notă și mai aromată, puteți opta pentru pâinea prăjită cu ceapă.

Tips & tricks: Pentru un plus de savoare, adăugați câteva frunze de busuioc proaspăt sau o linguriță de oțet balsamic.

Bruschetele sunt perfecte ca aperitiv pentru oaspeți sau ca gustare rapidă înainte de masa principală. Avantajul pâinii prăjite Carrefour Extra este că aveți aperitivul gata în doar câteva minute, iar pâinea este deja tăiată egal, pentru un aspect de nota 10.

2. Tochitură cu vin roșu și roșii românești dulci, cu mămăligă

Dacă bruschetele deschid apetitul, tochitura îl satisface din plin. Pulpa de vițel dezosată Drag de România, gătită încet în sos de roșii și vin, devine o mâncare reconfortantă, perfectă pentru mesele din sezonul rece. Cu doar câteva ingrediente, obțineți un preparat tradițional.

Ingrediente:



600g pulpă de vițel dezosată Drag de România, tăiată cuburi

3-4 roșii mari românești

1 ceapă galbenă mare Filiera Calității Carrefour, tocată fin

150ml vin Cabernet Sauvignon (de exemplu, Vin Panciu Riserva fără sulfiți)

2 căței de usturoi pisați sau rași pe răzătoarea fină

Ulei de floarea soarelui pentru călit

Sare, piper, cimbru, boia de ardei iute, boia de ardei dulce

Mălai rapid Carrefour Extra

Preparare:

Încălziți uleiul într-o cratiță cu fund gros și căliți ceapa tocată până devine aurie. Adăugați carnea și amestecați constant până se rumenește pe toate părțile.

Turnați vinul roșu și lăsați să fiarbă câteva minute, până alcoolul se evaporă. Adăugați roșiile tăiate cubulețe, condimentele, usturoiul și completați cu apă, astfel încât carnea să fie acoperită cu lichid. Acoperiți și lăsați la foc mic timp de 1 oră, amestecând din când în când. Adăugați apă pe parcurs dacă lichidul scade prea mult.

Spre final, pregătiți mămăliga din mălai Carrefour Extra conform instrucțiunilor de pe ambalaj– fierbeți apă cu sare, adăugați mălaiul în ploaie, amestecând continuu.

Tips& tricks: Puteți adăuga un cubuleț de unt sau de brânză de burduf.

Servire: Tochitura se servește fierbinte, alături de mămăliguța proaspăt făcută și un pahar de vin Cabernet Sauvignon – același pe care l-ați folosit la gătit, pentru o armonie deplină de gusturi.

Vinul Panciu Riserva fără sulfiți din programul Deschidem Vinul Românesc de la Carrefour este o alegere excelentă atât pentru gătit, cât și pentru servire, aducând note aromate și puternice care completează perfect gustul intens al cărnii de vițel.

Ce urmează: o serie de rețete pentru Sărbători



Aceasta este doar prima rețetă dintr-o serie dedicată Sărbătorilor de iarnă. În următoarele articole vă vom arăta cum să pregătiți un festin vegetarian complet, tradiționalele sărmăluțe cu varză murată, meniuri gourmet cu ingrediente premium, platouri wine & cheese pentru seri elegante și alte idei culinare care să vă inspire pentru masa de Crăciun.