Pe 16 mai este marcată Ziua Internațională a Bolii Celiace, o afecțiune autoimună care obligă persoanele diagnosticate să elimine complet glutenul din alimentație. Specialiștii atrag atenția că boala este încă insuficient diagnosticată în România, deși simptomele pot afecta semnificativ calitatea vieții.
Boala celiacă este declanșată de consumul de gluten, proteină prezentă în grâu, orz și secară. În cazul persoanelor afectate, ingestia glutenului provoacă reacții imune care afectează intestinul subțire. Singurul tratament eficient este respectarea unei diete stricte fără gluten pe tot parcursul vieții.
Medicii spun că multe persoane trăiesc ani întregi fără un diagnostic clar, deși se confruntă constant cu simptome precum balonare, dureri abdominale, oboseală cronică sau probleme digestive recurente. În unele cazuri, boala poate fi descoperită abia după investigații complexe.
În ultimii ani, oferta de produse fără gluten s-a diversificat considerabil, pe fondul unei cereri tot mai mari venite atât din partea persoanelor diagnosticate, cât și a celor care aleg acest tip de alimentație din alte motive.
În contextul Zilei Internaționale a Bolii Celiace, compania Nutrivita a lansat campania „Luna Fără Gluten”, prin care își propune să aducă în atenție provocările cu care se confruntă persoanele cu intoleranță la gluten și accesul acestora la produse dedicate.
Compania susține că produsele fără gluten nu mai sunt percepute exclusiv ca alternative de compromis, iar rafturile dedicate din magazine s-au extins în ultimii ani.
„Pentru mulți oameni, fără gluten nu este un lifestyle. Este pur și simplu viața de zi cu zi”, a declarat Adelina Păsat, director comercial al companiei.
În cadrul campaniei sunt promovate mai multe branduri specializate în produse fără gluten, disponibile în marile lanțuri de retail, drogherii și farmacii.
Reprezentanții campaniei spun că una dintre principalele probleme rămâne lipsa de informare legată de boala celiacă și dificultățile întâmpinate de persoanele care trebuie să urmeze permanent o dietă fără gluten.
Ziua Internațională a Bolii Celiace este marcată anual pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestei afecțiuni și pentru a încuraja diagnosticarea timpurie.
