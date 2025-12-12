Sărbătorile înseamnă mese pline, dar și inimi deschise. Carrefour România și Crucea Roșie Română îți propun să faci loc la masă și pentru cei care au mai puțin, oferind hrană pentru cei care au nevoie, mai ales în prag de Crăciun.

Tortul din cozonac gata preparat Drag de România, decorat cu căpșuni, rețetă propusă de Prăjiturela pentru catalogul festiv Carrefour de Crăciun, include produse greu perisabile: cozonac ambalat, zahăr, ulei, cacao pudră – exact tipul de alimente pe care Carrefour România și Crucea Roșie Română le colectează pentru 2.350 de familii vulnerabile din toată țara, în toate hipermarketurile și supermarketurile din țară.

Una pentru tine, una pentru ei

În timp ce îți faci cumpărăturile pentru această rețetă sau pentru masa de Crăciun, poți adăuga în coș încă un pachet de zahăr, o sticlă de ulei, o pungă de cacao– „una pentru tine, una pentru ei”. După ce le achiți împreună cu produsele tale, le lași în cutiile special amenajate și etichetate din zona caselor de marcat. Voluntarii Crucii Roșii Române le sortează și le distribuie sub formă de pachete de aproximativ 12 kg familiilor aflate în situații dificile.

Iată ingredientele de care ai nevoie pentru tortul savuros creat de Prăjiturela, care face parte din meniul de Crăciun pentru 4 persoane, în bugetul de 260 lei:

Cozonac Drag de România

Unt irlandez Carrefour Original

Zahăr pudră Carrefour Classic

Ulei Carrefour Classic

Cacao pudră Simpl

Căpșuni românești

Opțional, sirop din compot sau sirop cu rom făcut în casă.

Tai cozonacul în 2 bucăți pe lungime și pregătești într-un bol crema: pui untul, încorporezi zahărul pudră, plicul de cacao și apoi uleiul, amestecând continuu, până când crema capătă consistență.

Pui o parte din cremă între cele două jumătăți de cozonac, însiropezi dacă dorești și apoi folosești restul ca glazură de tort, îmbrăcând tot cozonacul. La final, ornezi cu căpșuni proaspete.

Alte produse pe care le poți dona:

Sursa foto: Carrefour

Alimente de bază: mălai, făină de grâu, zahăr, ulei, orez, grâu, griș, fasole, mazăre uscată, linte, arpacaș

Conserve: conserve de carne, pește, pate de ficat, pate vegetal, conserve de mazăre, fasole, bulion, zacuscă, ghiveci, compot

Paste făinoase și cereale

Produse instant: supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi

Băuturi: ceai, apă, sucuri, cacao, cafea, lapte UHT

Dulciuri: biscuiți, napolitane, ciocolată, cozonac gata ambalat

Hrană pentru bebeluși: piureuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf

Toate acestea sunt produse de bază care asigură necesarul alimentar al familiilor fără venituri sau cu venituri foarte scăzute – persoane vârstnice, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, persoane cu dizabilități și persoane cu boli cronice.

De 16 ani, parteneriatul dintre Carrefour și Crucea Roșie sprijină comunitățile vulnerabile din România, iar în iarna aceasta, obiectivul este colectarea a 28,2 tone de alimente pentru 2.350 de familii din toată țara.

Donație digitală prin Act For Good

În plus, în contul tău Act For Good din aplicația Carrefour ai posibilitatea de a transforma punctele strânse din cumpărături în sprijin direct pentru această cauză, pe care o găsești în secțiunea Fapte bune. Fiecare metodă contează!

Cu un gest simplu – un produs în plus în coșul de cumpărături și cu donarea de puncte Act for Good – dai puțin din spiritul Sărbătorilor și către familiile care au cea mai mare nevoie.