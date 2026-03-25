Tiramisu-ul cu Hochland Mascarpone este desertul ideal pentru momentele în care vrei un preparat rapid, cremos și aromat. Nu necesită coacere și se poate prepara în maximum 30 de minute. Cheia constă în ingrediente de calitate și respectarea timpului de răcire, astfel încât pișcoturile să absoarbă perfect aromele.
Inițial s-a numit „sbattutin”, strămoșul tiramisu-ului, rețetă care era oferită lăuzelor pentru a le oferi energie. În 1969, Roberto „Loli” Linguanotto, care a decedat anul trecut la vârsta de 81 de ani, bucătar și patiser din Treviso a conceput acest desert. Inițial trebuia să fie o înghețată, dar apoi s-a transformat în adevăratul tiramisù. În scurt timp, acest desert a devenit tipic pentru restaurantul unde lucra Loli, Beccherie: era servit pe un platou rotund cu pișcoturi înmuiate în cafea, două straturi de cremă și mascarpone.
Într-un bol rece, pune Hochland Mascarpone, gălbenușurile și zahărul pudră. Folosește mixerul la viteză mică pentru 20–30 secunde, pentru omogenizare. Crește apoi viteza la medie și bate până crema devine fermă și pufoasă. Încorporează miezul de vanilie cu o spatulă, mișcări ușoare, fără a strica textura.
Toarnă cafeaua rece într-o farfurie adâncă și adaugă Amaretto. Înmoaie rapid fiecare pișcot, aproximativ 1 secundă pe fiecare parte. Pișcotul trebuie să fie umed la exterior, dar să rămână ferm în interior.
Presară cacao pură din abundență peste stratul final de cremă. Pune tiramisul la frigider pentru minimum 4–6 ore, ideal peste noapte, pentru ca pișcoturile să se înmoaie uniform și crema să devină stabilă și ușor de tăiat.
Trucuri pentru a obține un tiramisu perfect
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți