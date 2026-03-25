25 mart. 2026, Bucuria Gustului
Tiramisu clasic cu Hochland Mascarpone / Desert italian cremos
Tiramisu cake in rustic style,Image: 308810533, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Grafvision, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Tiramisu-ul cu Hochland Mascarpone este desertul ideal pentru momentele în care vrei un preparat rapid, cremos și aromat. Nu necesită coacere și se poate prepara în maximum 30 de minute. Cheia constă în ingrediente de calitate și respectarea timpului de răcire, astfel încât pișcoturile să absoarbă perfect aromele.

Cum a apărut tiramisú

Inițial s-a numit „sbattutin”, strămoșul tiramisu-ului, rețetă care era oferită lăuzelor pentru a le oferi energie. În 1969, Roberto „Loli” Linguanotto, care a decedat anul trecut la vârsta de 81 de ani, bucătar și patiser din Treviso a conceput acest desert. Inițial trebuia să fie o înghețată, dar apoi s-a transformat în adevăratul tiramisù. În scurt timp, acest desert a devenit tipic pentru restaurantul unde lucra Loli, Beccherie: era servit pe un platou rotund cu pișcoturi înmuiate în cafea, două straturi de cremă și mascarpone.

Ingrediente pentru tiramisu cu Hochland Mascarpone

  • 500 g Hochland Mascarpone
  • 5 gălbenușuri proaspete de ou
  • 5 linguri zahăr pudră fin
  • 1 păstaie de vanilie, miezul scos
  • 300 g pișcoturi pentru tiramisu
  • 300 ml cafea espresso rece
  • 2 linguri Amaretto (sau lichior după gust)
  • 1 lingură cacao pură pentru decor

Prepararea tiramisului cu Hochland Mascarpone

  1. Pregătirea cremei

Într-un bol rece, pune Hochland Mascarpone, gălbenușurile și zahărul pudră. Folosește mixerul la viteză mică pentru 20–30 secunde, pentru omogenizare. Crește apoi viteza la medie și bate până crema devine fermă și pufoasă. Încorporează miezul de vanilie cu o spatulă, mișcări ușoare, fără a strica textura.

  1. Însiroparea pișcoturilor

Toarnă cafeaua rece într-o farfurie adâncă și adaugă Amaretto. Înmoaie rapid fiecare pișcot, aproximativ 1 secundă pe fiecare parte. Pișcotul trebuie să fie umed la exterior, dar să rămână ferm în interior.

TRANSLATE_box_carusel_3 (1)

Sursa foto: Hochland

  1. Asamblarea desertului
  • Așază primul strat de pișcoturi însiropate într-o tavă.
  • Întinde uniform o treime din crema de Hochland Mascarpone.
  • Adaugă al doilea strat de pișcoturi, perpendicular pe primul.
  • Distribuie restul de cremă deasupra. Poți folosi un poș de patiserie pentru moțuri elegante sau întinde crema cu spatula.
  1. Decorul și răcirea

Presară cacao pură din abundență peste stratul final de cremă. Pune tiramisul la frigider pentru minimum 4–6 ore, ideal peste noapte, pentru ca pișcoturile să se înmoaie uniform și crema să devină stabilă și ușor de tăiat.

Trucuri pentru a obține un tiramisu perfect

  • Cafeaua, trebuie să fie complet rece înainte de a înmuia pișcoturile, altfel acestea se vor înmuia instantaneu.
  • Viteza mixerului trebuie adaptată. Dacă smântâna este naturală, se poate transforma în unt foarte repede, deci fiți cu ochii pe ea în ultimele secunde de mixare.
  • Se lasă la răcit peste noapte. Se taie mult mai frumos dacă este lăsat la rece minimum 12 ore.

