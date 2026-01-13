Automatizarea începe să joace un rol tot mai important în agricultură, iar roboții autonomi devin o soluție discutată tot mai des în contextul lipsei de forță de muncă, al presiunii asupra mediului și al nevoii de a crește producția de alimente. Un exemplu relevant în acest sens este Thorvald, un robot agricol autonom dezvoltat de compania norvegiană Saga Robotics, notează Business Norway.

Thorvald este conceput pentru a lucra în ferme fără supraveghere directă, îndeplinind atât sarcini simple, cât și operațiuni mai complexe. El poate funcționa în majoritatea condițiilor agricole, de la solarii și câmpuri deschise până la podgorii, fiind gândit ca o alternativă flexibilă la utilajele agricole tradiționale și la munca manuală.

De ce este nevoie de astfel de soluții

Agricultura rămâne unul dintre cei mai mari angajatori la nivel global, cu peste un miliard de persoane implicate în acest sector. Cu toate acestea, fermierii se confruntă tot mai frecvent cu lipsa forței de muncă, în special pentru activități repetitive și solicitante fizic.

În paralel, estimările arată că până în 2050 producția globală de alimente va trebui să se dubleze pentru a ține pasul cu cererea. Această combinație de factori – deficit de muncitori, presiune asupra randamentelor și impact climatic – determină căutarea unor soluții care să crească eficiența fără a amplifica costurile de mediu.

Ce face diferit robotul Thorvald

Una dintre utilizările sale cele mai discutate este combaterea făinării (powdery mildew) la culturile de căpșuni și viță-de-vie, prin folosirea luminii UV-C de mare intensitate. Această metodă permite reducerea semnificativă a tratamentelor chimice, fără a elimina complet alte forme de intervenție atunci când acestea sunt necesare.

Pe lângă acest rol, robotul poate fi echipat cu diverse instrumente automate pentru:

colectarea de date din câmp,

monitorizarea stării culturilor,

distribuirea controlată a unor agenți biologici (precum acarieni prădători),

estimarea evoluției recoltelor.

Toate aceste funcții sunt orientate spre reducerea risipei, a utilizării pesticidelor și a emisiilor asociate lucrărilor agricole.

Experiențe din fermele care îl folosesc

Unele ferme comerciale din Regatul Unit și Statele Unite folosesc deja robotul Thorvald în mod constant. Potrivit fermierilor care l-au testat mai multe sezoane la rând, utilizarea luminii UV-C s-a dovedit eficientă în reducerea bolilor fungice, fără a apela la substanțe chimice pe parcursul anumitor etape ale sezonului.

Aceste rezultate sugerează că roboții autonomi pot deveni un instrument complementar util, mai ales în fermele orientate spre producție intensivă și controlată.

Contextul mai larg al agriculturii robotizate

Agricultura este adesea considerată un domeniu potrivit pentru automatizare datorită caracterului repetitiv al multor lucrări și a mediilor relativ structurate. Analizele de piață indică o creștere constantă a sectorului agritech, iar tehnologiile de agricultură de precizie sunt asociate cu îmbunătățiri semnificative ale randamentelor.

Saga Robotics operează în prezent în Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite și continuă să testeze și să extindă utilizarea platformei Thorvald. Cercetători implicați în dezvoltarea inițială a tehnologiei UV-C consideră că aceasta ar putea fi aplicată, în timp, și altor culturi și boli ale plantelor, deși sunt necesare studii suplimentare.

O soluție promițătoare, dar nu universală

Deși exemplele existente arată rezultate încurajatoare, roboții agricoli precum Thorvald nu reprezintă o soluție universală. Costurile de implementare, necesitatea adaptării la fiecare fermă și integrarea cu practicile existente rămân aspecte importante de luat în calcul.

Cu toate acestea, astfel de tehnologii oferă indicii clare despre direcția în care se îndreaptă agricultura: mai multă precizie, mai puțină muncă fizică repetitivă și un accent tot mai mare pe sustenabilitate.

În acest context, Thorvald poate fi privit nu ca un înlocuitor complet al fermierului, ci ca un instrument care sprijină tranziția către un sistem agricol mai eficient și mai bine adaptat provocărilor viitoare.