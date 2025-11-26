Guvernul Marii Britanii a anunțat extinderea taxei pe băuturile răcoritoare către un nou segment al pieței. Măsura include acum băuturile lactate și alternativele vegetale cu adaos de zahăr. Anunțul a fost făcut pe 25 noiembrie și marchează cea mai amplă schimbare a legislației din 2018 până în prezent, conform foodbev.com.

Taxa vizează băuturile cu conținut mare de zahăr. Până acum, aceasta acoperea doar băuturile răcoritoare carbogazoase și sucurile diluate cu adaos de zahăr. Noua extindere aduce în vizor produse populare precum milkshake-urile, laptele aromat, băuturile pe bază de iaurt și cafelele gata de consum. Sunt vizate și alternativele vegetale îndulcite. Laptele simplu și versiunile neîndulcite rămân în afara taxei.

Guvernul argumentează că multe dintre aceste băuturi au niveluri similare de zahăr cu cele ale sucurilor carbogazoase. Diferența era că rămăseseră exceptate, deoarece conțineau lapte și se încadrau în altă categorie. Noile prevederi aduc însă o abordare unitară, cu accent pe reducerea consumului total de zahăr.

Taxa existentă a generat deja schimbări mari în industrie. Nivelul mediu de zahăr din băuturile vizate a scăzut cu aproape 50% în șapte ani. În urma taxei, cei mai mari producători și-au modificat rețetele. Reducerea zahărului a devenit soluția preferată pentru evitarea costurilor suplimentare. Autoritățile estimează că aceeași tendință se va repeta odată cu includerea băuturilor lactate îndulcite.

Se reduce și pragul de aplicare a taxei

Guvernul va reduce și pragul de aplicare a taxei. Limita scade de la 5 g la 4,5 g de zahăr la 100 ml. Mai multe produse vor intra astfel sub incidența taxei dacă nu sunt reformulate. Companiile au timp până la 1 ianuarie 2028 pentru a ajusta rețetele. Executivul spune că dorește să ofere predictibilitate industriei. Totuși, presiunea de a reduce zahărul rămâne puternică.

Extinderea taxei face parte dintr-un pachet amplu pentru combaterea obezității. Guvernul a anunțat și alte măsuri ferme. Printre acestea se numără interzicerea reclamelor la mâncare nesănătoasă înainte de ora 21. Vor fi limitate și vânzările de băuturi energizante cu cofeină ridicată către minori. Autoritățile afirmă că aceste politici urmăresc reducerea riscurilor de boli cardiace, diabet și cancer.

Estimările arată efecte importante. Noile măsuri ar putea reduce aportul caloric zilnic cu patru milioane de calorii la copii. La adulți, scăderea estimată este de 13 milioane de calorii pe zi. În plus, beneficiile economice totale ar putea atinge un miliard de lire sterline. Sistemul medical ar putea economisi 36 de milioane de lire.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a subliniat legătura dintre nivelul venitului și riscul medical. El spune că mulți copii din familii cu venituri mici sunt dezavantajați încă de la începutul vieții. Măsurile de reducere a zahărului sunt prezentate ca pași necesari pentru protejarea sănătății publice. Ministrul afirmă că o populație mai sănătoasă va însemna mai puțină presiune pe sistemul sanitar și o economie mai stabilă.

Reacții pozitive

Industria alimentară pare să accepte schimbările. Federația britanică a Alimentelor și Băuturilor a reacționat pozitiv. Organizația apreciază că noile reguli recunosc costurile mari ale reformulării. Producătorii cer însă sprijin suplimentar pentru cercetare și dezvoltare. Aceștia spun că presiunea inflației este încă puternică, iar investițiile devin mai dificile.

Unii specialiști critică însă strategia guvernului. James Watson, partener în cadrul firmei Argon & Co, afirmă că măsura arată absența unei strategii alimentare coerente. El spune că producătorii sunt penalizați fără o direcție clară. Reformulările implică costuri mari. Etichetarea trebuie refăcută. Toate acestea creează incertitudine. Watson susține că milkshake-urile contribuie puțin la consumul total de zahăr. El consideră că măsura este o intervenție minoră într-o problemă mult mai complexă.

Cu toate acestea, guvernul rămâne ferm. Autoritățile susțin că taxa a funcționat până acum și că extinderea ei este logică. Debutul noului sistem este urmărit atent de industrii, ONG-uri și experți în sănătate publică.

Schimbarea va remodela piața băuturilor lactate îndulcite din Marea Britanie. Producătorii se pregătesc pentru investiții noi. Consumatorii vor vedea probabil mai multe produse cu zahăr redus. Guvernul speră ca aceste schimbări să reducă povara bolilor asociate consumului ridicat de zahăr și să aducă beneficii pe termen lung.