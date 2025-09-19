Spaghetti cu sos de ardei și măsline negre, o rețetă de sezon gata cât ai zice… paste. Profitând de oferta bogată în legume a toamnei dar ideală pentru o seară de vineri. Un sos de ardei pentru paste se poate face în mai multe feluri, inclusiv cu ardei copți înainte și curățați de coajă. Dar dacă vrem să pregătim ceva în timp record, un sos foarte reușit iese și din ardei grași proaspeți, cruzi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O altă opțiune pe care o avem la dispoziție este legată de adaosul de sos de roșii peste ardei. Se poate și fără, dar prezența roșiilor completează gustul și echilibrează gustul foarte pronunțat al ardeilor.

Ingrediente pentru 4 porții de spaghetti cu sos de ardei și măsline

400 g spaghetti, ideal din făină integrală

4 ardei grași mari roșii

500 ml conservă de roșii de tip passata

2 căței de usturoi

sare, piper, ulei,

parmezan sau chiar feta sau cașcaval ras, de adăugat deasupra

Procedeu

Este o rețetă de paste extrem de ușor de preparat, iar sosul aparent simplu este unul dintre preferatele italienilor pe finalul verii, spre toamnă. Ardeii proaspeți sunt mult mai aromați decât cei de seră și în final sosul care rezultă din ei este superior celui preparat cu ardei din seră.

Ardeii grași trebuie spălați și tăiați fâșii subțiri și lungi.

Într-o tigaie antiaderentă cu câteva linguri de ulei se adaugă cățeii de usturoi tăiați mărunt. Se adaugă imediat ardeii și se lasă la rumenit 2-3 minute la foc mediu, amestecând cu o lingură de lemn.

Se adaugă apoi și un praf de sare, după care se completează cu conserva de roșii. Se lasă să fiarbă împreună circa 10 minute. Spre final se adaugă și măslinele negre, ideal tăiate pe jumătate.

Între timp ce pregătim sosul se fierb și pastele în apă cu sare. Când sunt al dente, după circa 10 minute, se scurg, iar când sosul este gata se adaugă peste el.

Se amalgamează totul încă un minut la foc iute și, după preferințe, se poate completa cu câteva frunze de busuioc sau pătrunjel.

Se servesc imediat, calde, cu orice brânză preferată rasă fin deasupra, adăugată direct în farfurie.

Citește și alte rețete rapide de paste

Paste ’o sicchio d’a munnezza sau „găleata de gunoi”

Lasagne reci în versiune estivală

Farfalle cu fructe de mare și mazăre

Salată grecească de gnocchi

Paste all’arrabbiata, rapide și picante

Tagliatelle cu creveți și roșii uscate