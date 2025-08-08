Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă perfectă pentru miezul verii. În plus, te poate face să te simți imediat în vacanța la malul mării chiar dacă din cine știe ce motive ai rămas acasă. Poți chiar trimite o poză prietenilor aflați în vilegiatură, să le arăți că la capitolul gastronomic sunteți cel puțin pe picior de egalitate.

Pentru această rețetă de farfalle cu fructe de mare, mazăre și roșii cherry e suficient să cumpărăm repede din supermarket un mix de fructe de mare congelat și o pungă de mazăre congelată. Adăugăm peste ele roșii cherry de sezon, paste din cămară, ceva arome și asta e tot. Sunt gata cât ai bate din palme, în maxim jumătate de oră te poți așeza la masă.

Ingrediente pentru 4 porții de farfalle cu fructe de mare

320 g de paste farfalle

300 g de fructe de mare mix (midii, scoici, calamar, creveți)

200 g de mazăre congelată

200 g de roșii cherry sau datterini

2 căței de usturoi

pătrunjel proaspăt tocat

ulei de măsline extravirgin

sare și piper

ardei iute (opțional)

50 ml de vin alb sec

Procedeu

– Fierbe pastele

Începe prin a fierbe pastele farfalle în apă cu sare și scurge-le când sunt „al dente”, după circa 10 minute sau chiar mai puțin.

– Gătește mazărea

Dacă este congelată, o poți adăuga direct în tigaie mai târziu. Dacă e proaspătă, blanșeaz-o timp de 5 minute în apă cu sare, apoi scurge-o.

– Gătește fructele de mare cu roșiile cherry

Într-o tigaie încăpătoare, încălzește 2-3 linguri de ulei împreună cu un cățel de usturoi tăiat în două.

Dacă folosești un mix de fructe de mare congelat, adaugă-l direct în tigaie, fără a-l decongela complet, cu puțin usturoi și vin alb.

Adaugă roșiile cherry tăiate în jumătate și lasă-le să se înmoaie timp de 5-6 minute la foc mediu.

Adaugă un praf de sare, piper și (dacă îți place) puțin ardei iute.

– Acum combină totul

Pune pastele în tigaia cu sosul și amestecă-le 1-2 minute, adăugând un fir de ulei crud și pătrunjel tocat.

Adaugă și mazărea congelată, amalgamează ușor și lasă totul împreună încă 2 minute.

Aceste farfalle cu fructe de mare, mazăre și roșii cherry se servesc după ce sunt gata, călduțe dar nu foate fierbinți. Dar sunt foarte gustoase și reci, pentru cine preferă așa, când e cald. La niciun fel de paste cu pește sau fructe de mare nu se adaugă brânzeturi deasupra, însă merge de minune, eventual, puțină coajă rasă de lămâie.

