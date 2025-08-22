O salată niçoise cu paste, rece, de vară. Una dintre cele mai cunoscute salate ale verii care a devenit din preparat tradițional francez o mâncare internațională este salata niçoise. Inventată la Nisa, pe Coasta de Azur franceză, înglobează în ea aromele interesante pe care le oferă și coasta nordică a Mării Mediterane. Dar și tot ce ne poate oferi anotimpul cald în materie de legume și zarzavaturi verzi. Iar dacă îi adăugăm și paste, avem un fel complet nutrițional dar și foarte gustos.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Și, ca în cazul tuturor salatelor interesante, cum e și cazul celei grecești, îi putem adăuga o cantitate moderată de paste. Eliminăm, astfel, felia de pâine care însoțește de regulă o salată și o transformăm într-un fel unic. Devine, astfel, o mâncare completă nutrițional, ideală pentru a contrasta căldura verii. Totodată, extrem de ușor de preparat, candidatul perfect pentru o cină de vineri. Respectând cantitățile de mai jos, o porție are undeva sub 500 de kcal, ideal pentru o masă de seară.

Ingrediente pentru 4 porții de salată niçoise cu paste

200 g fusilli

4 ouă

3 linguri ulei de măsline

2 linguri oțet de vin roșu

1 ceapă roșie, tăiată fin

100 g baby spanac

250 g roșii cherry, tăiate pe jumătate

½ castravete, tăiat cuburi, opțional, și fasole verde fiartă și răcită

50 g măsline negre fără sâmburi, scurse și tăiate pe jumătate

2 conserve de ton în saramură (2 x 145 g), scurs bine

10 g pătrunjel proaspăt, tocat fin

Procedeu

Pune o oală mare cu apă la fiert și gătește pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Scurge-le bine și lasă-le puțin la răcit, stropindu-le cu ulei, ca să nu se lipească între ele. Între timp, pune ouăle într-o altă oală cu apă și fierbe-le 10 minute. Apoi scurge-le și clătește-le sub jet de apă rece pentru a se răci. Curăță-le de coajă și taie-le în jumătăți sau sferturi. Bate uleiul cu oțetul într-un bol mare și asezonează cu sare și piper. Adaugă ceapa tăiată cât mai fin, spanacul, roșiile, castravetele și măslinele tăiate și ele. Adaugă pastele și amestecă bine, astfel încât să se amalzameze uniform cu dressingul. Încorporează tonul și cea mai mare parte din pătrunjel. Transferă pe farfurii sau într-un platou, dar poți lăsa foarte bine totul și în bolul de lucru. Decorează cu ouăle fierte, pătrunjelul rămas și puțin piper negru proaspăt măcinat. Poți servi la temperatura camerei sau lăsa înainte circa jumătate de oră la frigider.

Citește și:

Lasagne reci în versiune estivală

Farfalle cu fructe de mare și mazăre

Salată grecească de gnocchi

Paste all’arrabbiata, rapide și picante

Tagliatelle cu creveți și roșii uscate