Rețetă anti-risipă: din roșii aproape pierdute, un suc perfect pentru o rețetă de supă / Deși s-au ofilit, tomatele mai pot fi încă folosite pentru o supă sau suc de roșii

Cred că oricine a pățit cel puțin o dată să găsească în frigider niște legume uitate, ofilite, pe care nici nu te mai gândești să le consumi. Însă, dacă sunt doar ofilite, mai pot fi salvate. Primul impuls este să le arunci la gunoi, dar când te gândești că au prețul de cel puțin 11 lei kilogramul și au rămas neatinse în frigider, e ca și cum ai arunca cei 11 lei (și mai bine, dacă sunt peste un kilogram) la gunoi.

Așa că, gândește-te de două ori înainte de a le da drumul în coșul de gunoi. Roșiile moi și ofilite pot fi baza unei supe de roșii sau pur și simplu suc de roșii natural și fără conservanți. Este o rețetă simplă, ideală pentru cei care nu vor să irosească mâncarea.

Cum transformi roșiile ofilite în suc de roșii

Spală bine roșiile și scoate-le codițele. Dacă au pete negre, sau de mucegai, acestea trebuie tăiate și îndepărtate. Pune apă la fiert și scufundă-le câteva secunde, doar cât să se înmoaie ușor coaja. Scoate-le și decojește-le rapid. Chiar dacă nu arată perfect, gustul lor este la fel de bun.

După ce le-ai curățat, taie-le bucăți și pune-le în blender sau robot de bucătărie. Mixează până obții o pastă omogenă. Transferă compoziția într-o cratiță și las-o să fiarbă la foc mic. Amestecă din când în când, ca să nu se prindă.

Sucul trebuie fiert până scade la jumătate din volumul inițial. Astfel, capătă o textură densă și un gust concentrat. Dacă vrei, poți adăuga o frunză de busuioc, puțin oregano sau un praf de sare.

După ce s-a răcit, îl poți turna în sticle curate, de preferat sterilizate, și îl păstrezi la frigider pentru câteva zile. Pentru o conservare mai lungă, sucul se poate fierbe din nou în sticle, la bain-marie. Totuși, dacă roșiile nu au fost în cea mai bună stare, există riscul să nu stea prea mult, astfel că cel mai recomandat este ca sucul de roșii astfel obținut să fie consumat în câteva zile- o săptămână.

Rezultatul este un suc de roșii natural, cu aromă intensă și fără adaosuri. Poate fi folosit la paste, supe, tocănițe sau chiar ca bază pentru pizza. Mai important însă, transformă o pierdere într-un câștig: roșiile care altfel ar fi ajuns la gunoi devin un ingredient valoros.

Un gest mic de economisire, dar și de respect față de mâncare. Pentru că, uneori, cele mai bune rețete pornesc din dorința de a nu risipi nimic.

Rețeta clasică de supă de roșii – gustoasă și ușoară

Puține mâncăruri sunt mai reconfortante decât o supă de roșii făcută acasă. Este ușoară, plină de savoare și ideală în orice anotimp. Poți folosi roșii proaspete, conservate sau sucul de roșii făcut în casă.

Ingrediente (pentru 4 porții)

1 kg de roșii bine coapte (sau 700 ml suc de roșii natural)

1 morcov mediu

1 ceapă

1 tulpină de țelină (sau o bucată mică de rădăcină)

1 cățel de usturoi

2 linguri ulei de măsline

500 ml supă de legume (sau apă)

1 frunză de dafin

Sare și piper după gust

Busuioc sau pătrunjel proaspăt (opțional)

Mod de preparare

Curăță legumele și taie-le bucăți mari. Într-o oală, pune uleiul la încins și călește ceapa, morcovul, țelina și usturoiul timp de 3-4 minute, până devin ușor aurii.

Adaugă roșiile tăiate sau sucul de roșii și amestecă bine. Toarnă supa de legume și pune frunza de dafin. Lasă să fiarbă la foc mediu aproximativ 20 de minute.

Scoate frunza de dafin, apoi pasează totul cu un blender vertical până obții o supă fină. Dacă vrei o consistență mai lejeră, poți adăuga puțină apă fierbinte.

Potrivește de sare și piper, apoi mai lasă să dea un clocot scurt.

Servire

Servește supa caldă, cu busuioc proaspăt tocat deasupra. Poți adăuga și câteva crutoane sau o lingură de orez fiert pentru un plus de consistență.

Este o rețetă simplă, rapidă și plină de aromă. Ideală pentru prânzuri ușoare sau seri reci, supa de roșii rămâne una dintre cele mai iubite mâncăruri din bucătăria românească – gustoasă, hrănitoare și fără risipă.