Radisson Blu Hotel, Bucharest a obținut cinci distincții în cadrul competițiilor internaționale World Luxury Hotel Awards și LUXE Global Awards 2026. Hotelul de cinci stele de pe Calea Victoriei a fost premiat pentru facilitățile destinate turismului de business, organizării de conferințe și experiențelor de relaxare urbană. Unitatea și-a reînnoit, totodată, certificarea internațională Safehotels Executive, care evaluează standardele de siguranță și securitate.

Dintre cele cinci distincții obținute, una a fost acordată la nivel european, iar celelalte patru la nivel național și global.

În cadrul World Luxury Hotel Awards 2026, hotelul a primit trei premii:

– Luxury Urban Resort, categoria Europa;

– Luxury Business Hotel, categoria România;

– Luxury Hotel & Conference Centre, categoria România.

Alte două distincții au venit din partea LUXE Global Awards 2026: Best Luxury Conference and Event Hotel, categoria România, și Best Luxury Urban Oasis Hotel, la nivel global.

Hotel cu 589 de camere și facilități pentru evenimente și relaxare

Situat pe Calea Victoriei, Radisson Blu Hotel, Bucharest are 589 de camere și apartamente. Oferta include restaurante, spații pentru conferințe, facilități de wellness și servicii dedicate turiștilor aflați în călătorii de afaceri.

Hotelul dispune de 11 săli de conferințe și de sala de bal Atlas, destinate întâlnirilor de business, conferințelor și evenimentelor private.

Pentru relaxare, oaspeții au acces la THAIco Spa și la centrul de fitness World Class, care include o piscină interioară de 22 de metri, jacuzzi, saună și baie de aburi. În sezonul estival, hotelul pune la dispoziție și NAMI Beach Club, cu piscină exterioară încălzită.

Din iunie 2026, oferta gastronomică a fost completată cu Le Petit Chef, un concept de dining imersiv care combină preparatele culinare cu proiecții 3D și storytelling vizual.

„Cele cinci premii internaționale pe care le-am obținut recunosc valoarea ofertei noastre și modul în care răspundem acestor nevoi diverse, de la facilitățile pentru conferințe până la experiențele de relaxare specifice unui resort”, a declarat Atakan Turhan, directorul general al Radisson Blu Hotel, Bucharest.

Hotelul a obținut 100% la cerințele obligatorii de siguranță

Pe lângă premiile internaționale, hotelul și-a reînnoit în 2026 certificarea Safehotels Executive, cel mai înalt nivel acordat de Safehotels Alliance.

Certificarea se bazează pe o evaluare independentă a măsurilor de siguranță și securitate. Auditul analizează infrastructura, protecția împotriva incendiilor, procedurile operaționale, pregătirea personalului și capacitatea de gestionare a situațiilor de criză.

Potrivit rezultatelor auditului din 2026, hotelul a îndeplinit integral cerințele obligatorii și standard, cu un nivel de conformitate de 97% pentru cerințele premium.

Radisson Blu Hotel, Bucharest face parte din Radisson Hotel Group, grup hotelier internațional care are în portofoliu peste 1.660 de hoteluri operaționale și în dezvoltare, în peste 100 de țări.